Els treballadors del Puig de les Basses se sumen a les protestes i bloquegen l'accés a la presó

Els treballadors de la presó del Puig de les Basses s'han sumat a l'onada de protestes que s'ha estès arreu de Catalunya i bloquegen l'accés a la presó. Una vuitantena es concentren a l'entrada del centre penitenciari i tallen tant l'entrada com la sortida amb tanques, per impedir-hi l'accés de vehicles. També han encès una foguera i han llençat petards. Els treballadors reclamen més seguretat i més recursos després que aquest dimecres un intern assassinés una cuinera a la presó de Mas d'Enric. Les concentracions, algunes amb barricades, han començat aquest divendres a primera hora al centre penitenciari del Catllar i s'han estès a Brians 1 i 2, Lledoners, Quatre Camins i Joves, Ponent i Wad-ras.

Els concentrats han bloquejat les entrades al centre penitenciari cap a les deu del matí. Ho han fet inicialment una vuitantena de persones, tot i que se n'hi ha arribat a congregar fins a un centenar. Han agafat tanques metàl·liques d'obra i les han situat a les dues portes. També han encès una foguera amb fustes, blanques i pneumàtics i han estès dues pancartes demanant la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i el secretari de Serveis Penitenciaris, Amand Calderó. I n'han fet un en record de la cuinera assassinada: «Núria no t'oblidem».

La voluntat és impedir d'entrada de serveis i empreses que treballen a la presó però també el trasllat d'interns per part dels Mossos d'Esquadra. Així ho ha explicat el responsable d'UGT de Presons al centre, Jorge Fernández, que ha afegit que la majoria dels presos estan a les seves cel·les perquè s'han paralitzat tots els tractaments, actes culturals i formatius. «Si la gent s'hi va afegint, durarà el que calgui i això continuarà fins que no es prengui mesures», assegura Fernández.

En aquest sentit, vincula l'assassinat de la cuinera «a les polítiques de la conselleria i del secretari general». «Demanem la seva dimissió perquè són els que han portat aquest tipus de mesures als centres penitenciaris i són, en última instància, els responsables del que està passant», diu.

«Creiem que no hi ha una bona identificació del perfil dels interns que han d'anar als diferents departaments. Com és possible que un intern que havia matat una dona tingués accés a ganivets i a estar a soles amb una dona?», es pregunta el responsable sindical.

D'altra banda, Fernández diu que calen més mesures per garantir la seguretat tant dels funcionaris i personal que treballa a les presons com dels propis interns. «Cal un augment de plantilla perquè no pot ser que tinguem dues persones per cada 100 interns», assegura. També reclamen aerosols, que «estan aprovats a la majoria de centres d'Europa i que ens van prometre fa dos anys».