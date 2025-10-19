Actualitat
Israel llança diversos atacs a la Franja de Gaza i mata almenys 15 persones
Israel i Hamàs s’acusen mútuament de trencar l’alto el foc que va entrar en vigor la setmana passada
L’Exèrcit israelià va llançar aquest diumenge diversos atacs aeris, en els quals va matar almenys 15 persones, en diferents zones de la Franja de Gaza després dels suposats enfrontaments entre milicians gazians i tropes israelianes d’aquest matí, segons van informar a EFE fonts dels hospitals de l’enclavament palestí.
Sis dels morts es van produir en un atac a les portes d’un cafè a Deir al Balah (centre); tres en un atac a Nuseirat (centre) a un edifici que estava sent utilitzat com a base de la Policia gazatí des que es va anunciar l’alto el foc.
Uns altres dos en atacs aeris a Yabalia (nord); tres més en un atac tendes de desplaçats a la zona costanera d’Al Mawasi i un mort en un atac a Zawaida (centre).