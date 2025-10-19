Actualitat
Israel bombardeja Rafah, al sud de Gaza
Es desconeix si hi ha víctimes mortals o ferits
L'exèrcit d'Israel ha bombardejat aquest diumenge des de l'aire Rafah, al sud de Gaza, segons recull Reuters. Es desconeix si hi ha víctimes mortals o ferits. Israel i Hamàs s'haurien culpat mútuament de la situació.
L'atac es dona després que Israel i Hamàs s'haguessin acusat també mútuament de no complir l'acord d'alto el foc que va entrar en vigor la setmana passada.
D'altra banda, Hamàs ha desmentit aquest diumenge les informacions dels Estats Units, que alertaven sobre una «violació imminent» de l'acord per part de Hamàs contra civils a Gaza.