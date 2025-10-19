Diari Més

Actualitat

Israel bombardeja Rafah, al sud de Gaza

Es desconeix si hi ha víctimes mortals o ferits

Imatge d'arxiu del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu

Imatge d'arxiu del primer ministre d'Israel, Benjamin NetanyahuOficina del Primer Ministre d'Israel

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

L'exèrcit d'Israel ha bombardejat aquest diumenge des de l'aire Rafah, al sud de Gaza, segons recull Reuters. Es desconeix si hi ha víctimes mortals o ferits. Israel i Hamàs s'haurien culpat mútuament de la situació. 

L'atac es dona després que Israel i Hamàs s'haguessin acusat també mútuament de no complir l'acord d'alto el foc que va entrar en vigor la setmana passada. 

D'altra banda, Hamàs ha desmentit aquest diumenge les informacions dels Estats Units, que alertaven sobre una «violació imminent» de l'acord per part de Hamàs contra civils a Gaza.

tracking