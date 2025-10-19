Actualitat
Els EUA alerten d'una «violació imminent» de l'acord per part de Hamàs, qui ho nega i parla de «propaganda israeliana»
Hamàs acusa els EUA de cometre reiterades violacions del tractat d'alto el foc
El govern dels Estats Unitats ha assegurat tenir «informes creïbles» que indiquen una «imminent violació» de l'alto el foc per part de Hamàs contra la població de Gaza, cosa que l'organització ha negat aquest diumenge.
L'executiu de Donald Trump afirma que, en cas de produir-se, aquest atac constituiria «una violació directa i greu de l'acord» i ha garantit «mesures per protegir la població de Gaza i preservar la integritat de l'alto el foc».
Per a Hamàs, aquestes acusacions s'alineen amb «l'enganyosa propaganda israeliana» i ha acusat els EUA de cometre «reiterades violacions» de l'acord d'alto el foc.
De fet, Hamàs ha afirmat que el que està passant és tot el contrari del que diuen els Estats Units i que les seves intervencions són contra bandes criminals «formades, armades i finançades» per les autoritats d'ocupació, a les que acusen de cometre «assassinats, segrestos, robatoris de camions d'ajuda humanitària i agressions contra civils palestins».
Davant d'això, Hamàs assegura que les seves forces policials, amb suport popular i comunitari, està complint amb el seu «deure nacional» de perseguir aquestes bandes.
Els Estats Units han exigit a l'organització que compleixi amb les seves «obligacions» recollides a l'acord.