Successos
La detinguda per l’apunyalament múltiple de divendres a Hamburg reconeix els fets
La dona de 39 anys havia sortit d’una clínica psiquiàtrica i es troba actualment ingressada en una altra
La dona de 39 anys detinguda per l’apunyalament múltiple en el qual 18 persones van quedar ferides ocorregut divendres a l’estació central d’Hamburg, al nord d’Alemanya, ha admès els fets, segons va informar aquest diumenge a EFE la Fiscalia General alemanya.
«L’autora ha admès els fets», va dir a EFE una portaveu de la Fiscalia General alemanya a Hamburg, després de què la vigília la detinguda, de nacionalitat alemanya, passés a disposició judicial.
Divendres, la dona va ser detinguda com a presumpta autora de l’apunyalament que va deixar 18 ferits, alguns d’ells de gravetat, en un succés que no va tenir motivació política ja que les investigacions s’orienten que l’inestable estat psicològic de la dona sigui darrere de l’origen de l’atac.
En la premsa l’autora ha estat identificada com Lidia S., i segons el diari 'Bild', en la vigília de l’atac, havia sortit d’una clínica psiquiàtrica.
Per decisió judicial, segons el 'Bild', l’arrestada, que ja està investigada per un altre incident violent en el qual va atacar una menor a l’aeroport d’Hamburg, es troba actualment en una clínica.