Almenys una dotzena de persones ferides en un atac amb ganivet a Hamburg
La Policia de la ciutat ha detingut una dona de 39 anys que hauria actuat sola
Almenys una dotzena de persones han resultat ferides en un atac amb ganivet a Hamburg. Segons el rotatiu alemany 'Bild', tres dels afectats haurien sofert lesions de gravetat.
A través de les xarxes socials la Policia de la ciutat alemanya ha confirmat que l'atacant és una dona de 39 anys que ha estat detinguda, i ha explicat que, segons les primeres indagacions, hauria actuat sola.
L'atac s'ha produït a prop de l'estació central de trens de la localitat, situada al nord d'Alemanya.