Successos
La detinguda per l’apunyalament a Hamburg torna a una institució psiquiàtrica
Aquest dissabte, la Policia d’Hamburg va precisar en un comunicat que no hi ha indicis que la detinguda es trobés sota els efectes de l’alcohol o la droga
La dona de 39 anys de nacionalitat alemanya detinguda divendres com a presumpta autora de l’apunyalament múltiple que va deixar 18 ferits a l’estació central de tren d’Hamburg, al nord d’Alemanya, ha tornat per decisió judicial a una clínica psiquiàtrica, segons recullen els mitjans germànics aquest dissabte.
Segons publiquen mitjans com el diari Bild, l’arrestada, identificada com Lydia S., va ser enviada a una clínica per decisió del jutge que s’ocupa del cas.
Anteriorment, el mateix diari va donar compte que la detinguda «havia sortit d’un centre psiquiàtric només un dia abans» de l’atac, el que reforça la tesi que l’apunyalament no es va deure a una motivació política.
La possible actuació de la dona a causa de motius d’inestabilitat psicològica ja era una via d’investigació que la Policia prioritzava el dia del succés.
«La dona, nascuda a Brunswick (centre), va estar ingressada en una clínica especialitzada de Bremerhaven fins el 22 de maig, durant quatre dies,» va precisar l’esmentat diari, el més llegit d’Alemanya, que va citar fonts pròpies en la seva informació.
Aquest dissabte, la Policia d’Hamburg va precisar en un comunicat que no hi ha indicis que la detinguda es trobés sota els efectes de l’alcohol o d’alguna una altra droga.
Segons ha transcendit en els mitjans de comunicació, la detinguda ja era coneguda per les autoritats, doncs havia protagonitzat actes violents, i, d’acord amb Bild, va agredir una nena de 6 anys «a la Terminal 1 de l’aeroport d’Hamburg», motiu pel qual ja era objecte d’una investigació.
Segons la informació policial, dels 18 ferits -persones d’edats compreses entre els 19 i els 85 anys-, set persones van resultar ferides lleus, set de greus i quatre van quedar en estat crític.
Aquestes últimes quatre persones són dones -dos de 24 anys, una de 52 i una altra de 85- i es troben «estables», segons la Policia d’Hamburg.
En el moment de l’atac, l’estació d’Hamburg, on pesa una prohibició de portar armes des d’octubre de 2023, es trobava molt freqüentada perquè divendres començaven els desplaçaments de les vacances escolars de Pentecosta, programades entre els dies 26 i 30 de maig.
Al dispositiu que va donar amb l’arrest de l’autora i l’assistència als afectats van intervenir un total de 400 policies, a qui es van sumar mig centenar d’efectius dels Bombers i els serveis sanitaris d’emergències, segons el comunicat de la Policia d’Hamburg.