La policia alemanya deté un noi de 15 anys en relació a l'atac amb tres morts de Solingen

El detingut en relació amb l'atac amb ganivet a Solingen (Alemanya), on van morir tres persones i vuit més van resultar ferides, és un noi de 15 anys, segons ha confirmat la policia alemanya. En una roda de premsa, els agents també han informat que haurien localitzat la presumpta arma utilitzada durant l'atac en una brossa del centre de la ciutat.

Per ara, la policia està intentant determinar la relació de l'arrestat amb els fets i no descarten la motivació terrorista. Els agents alemanys continuen fent diversos escorcolls en el marc de la investigació i tampoc descarten detenir altres persones relacionades amb els fets.

La policia alemanya no ha donat més detalls sobre el detingut de 15 anys i ha evitat fer una descripció o mostrar imatges d'aquest. Preguntats per la possibilitat que l'atac l'haguessin perpetrat dues persones, els agents han negat tenir constància d'aquesta informació.

Tanmateix, el cos policial alemany ha confirmat que els testimonis de l'atac han deixat constància d'una suposada conversa entre el presumpte autor i una segona persona.

En roda de premsa, el fiscal Markus Caspers ha confirmat que la policia no descarta la motivació terrorista i ha assenyalat que l'atacant era algú desconegut per les víctimes. Per la seva banda, la policia ha afirmat que es tracta d'un atac «molt dirigit» a la zona del coll i la gola de la gent.

Alhora, els agents han afirmat que no hi havia cap amenaça terrorista «específica» a la zona on el divendres a la nit es va celebrar el festival i han admès que tampoc hi havia un «gran» dispositiu desplegat.

Pel que fa a la presumpta arma del crim, la policia ha confirmat que han trobat «múltiples» ganivets a la zona del festival, però que, per ara, no se sap si es van utilitzar per cometre l'atac.

Tres morts i vuit ferits

L'atac a ganivetades es va produir aquest passat divendres al vespre al festival de Solingen, localitat de l'estat federal alemany del Rin del Nord-Westfàlia. Segons la policia alemanya, cap a les 21.40 hores de divendres, l'autor dels fets va apunyalar aleatòriament alguns dels assistents al festival -una celebració per al 650è aniversari de la ciutat- i després va fugir.

A conseqüència de l'atac, tres persones van morir i vuit van resultar ferides, cinc de les quals de gravetat. Durant la roda de premsa d'aquest dissabte, la policia alemanya ha confirmat que les víctimes mortals són dos homes de 67 i 56 anys, i una dona de 56 anys. L'alcalde de Solingen, Tim Kurzbach, ha assegurat a Facebook que la ciutat viu en «xoc, por i molta tristor».

