Tensió màxima al Pròxim Orient per l’escalada de la violència entre Israel i el Líban

Tensió màxima al Pròxim Orient pel possible esclat d’una guerra regional que impliqui el Líban arran de l’escalada de la violència entre Israel i Hezbollah. L’exèrcit israelià ha bombardejat durant la nit diverses localitzacions del sud i l’interior del Líban com a represàlia per l’atac de dissabte que va matar 12 nens i adolescents en un camp de futbol al territori dels Alts del Golán i que atribueix a Hezbollah.

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha advertit que Hezbollah pagarà «un alt preu» per l’atemptat. Mentrestant, el secretari d’Estat dels Estats Units, Antony Blinken, ha fet una crida a evitar una escalada regional de la guerra.

Amb tot, Blinken ha admès que Israel té el dret a defensar-se i que tot apunta que l’atac al camp de futbol seria obra de Hezbollah.

En canvi, des del Líban, el ministre d’Exteriors, Abdallah Bou Habib, ha assegurat a la BBC que no creu que el bombardeig fos cosa d’aquest grup, tot i que també ha fet una crida a evitar una nova escalada.

