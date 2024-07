Detenen un home a Barcelona per agredir amb una crossa una dona trans durant el Pride

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut aquesta matinada un home acusat d'un delicte d'odi i lesions menys greus per atacar una dona transexual a les Rambles, durant la celebració del Pride.

Els fets han passat passats dos quarts de tres de la matinada, quan l'agressor ha colpejat la víctima amb una crossa i l'ha insultat. La dona ha acabat sent traslladada a un centre mèdic per un possible trencament d'una pròtesi mamària.

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni ha condemnat els fets a través de les xarxes socials: «No fem ni un pas enrere en la defensa dels drets de les persones LGTBI+». Collboni també s'ha compromès ha impulsar una ordenança específica contra l'odi i la discriminació a la ciutat.

Per la seva banda, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha expressat també el seu rebuig als fets i s'ha posat a disposició de la víctima. El col·lectiu també ha recordat que als escenaris del Pride es disposen de punts lila per atendre les víctimes.

En declaracions a la premsa durant la rua del Pride de la tarda, Verge ha condemnat aquesta agressió i ha recordat que la Generalitat té un sistema per atendre persones que hagin patit aquestes situacions. Collboni, per la seva banda, ha assegurat que aquest atac «confirma per què és necessari el dia de l'Orgull».

«Els drets que hem conquerit tots són uns drets que s'han de protegir i defensar», ha afirmat Collboni, que ha destacat que el Pride té enguany un nou recorregut «molt més central» i permetrà reivindicar els drets del col·lectiu LGBTI «amb alegria i diversió». «És un dia de no adormir-nos i estar molt amatents a les amenaces i als discursos d'odi», ha afegit.

Verge ha recordat que el Pride posa el focus aquest any en l'educació sexual i afectiva i ha explicat que la Generalitat ja està dissenyant materials i itineraris per a centres educatius i professors «perquè l'educació sexual integral sigui degudament implantada».

Se centrarà en el coneixement del propi cos, el consentiment i el respecte i ha de ser, ha afirmat, «un instrument molt important per combatre les violències LGTBIfòbiques i de gènere».

