Suècia confirma el primer cas de la variant més perillosa de verola del mico fora de l’Àfrica

Xeringues per vacunar contra la verola del mico, a Fira de Barcelona.ACN

L'Agència de Salut Pública de Suècia ha informat aquest dijous que ha detectat un primer cas de la nova variant de la verola del mico fora de l'Àfrica. Es tracta d'un pacient que es troba a la regió d'Estocolm i que s'hauria infectat durant una estada a la part del continent africà on hi ha un brot important d'aquesta variant.

L'Agència explicat que s'està atenent la persona en qüestió i que Suècia està preparada per "aïllar i tractar" els pacients amb verola del mico de forma segura. També ha insistit que "no afecta el risc" per a la població general.

Tot plegat arriba després que ahir l'Organització Mundial de la Salut declarés l'emergència sanitària internacional per la verola del mico davant l'increment de casos. Es tracta d'una infecció causada per un virus que provoca erupcions, inflamació dels ganglis limfàtics i febre.

El contagi es produeix pel contacte físic. Segons l'entitat, a l'Àfrica s'estan registrant brots de verola del mico en diverses variants i països. Concretament, a la República Democràtica del Congo s'han trobat una soca amb "potencial pandèmic".

