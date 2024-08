L'única fàbrica d'agulles de l'Estat, l'empresa Metal·lúrgica Folch de Montbrió, compleix cent anys

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'empresa familiar Metal·lúrgica Folch, situada a Montbrió del Camp (Baix Camp), celebra enguany cent anys. Actualment, és l'única fàbrica d'agulles de tot l'estat espanyol i una de les tres últimes que queda a Europa. En un primer moment, l'empresa fabricava agulles i altres articles com botons, cadenes o bijuteria.

Va ser el 1985, quan la segona generació dels Folch va agafar el timó de l'empresa i va apostar per l'especialització en les agulles de cap, així com en la industrialització de les màquines. Una jugada que la família reconeix, quaranta anys després i amb la quarta generació entrant al negoci, que ha estat la fórmula de l'èxit. La companyia produeix unes 25 tones anuals i exporta a una cinquantena de països de tot el món.

A finals dels setanta, l'estat espanyol comptava amb sis fabricants d'agulles. Una dècada després, Metal·lúrgica Folch era l'única que quedava dempeus. Segons el nebot dels qui van fundar l'empresa el 1924, Jordi Folch, l'especialització ha estat la clau.

"Quan jo vaig agafar l'empresa el 1985, vaig decidir anul·lar tots els articles petits -botons, bijuteria, entre altres- i dissenyar les màquines per competir", ha explicat en una entrevista a l'ACN. "A mi no m'interessava fer productes de poca quantitat, volia industrialitzar les màquines perquè anessin soles", ha argumentat Folch.

Paral·lelament, i segons recorda Jordi Folch, el nombre de camisers també anava disminuint. "En aquella època teníem 200 clients que feien camises", ha afirmat Folch, qui lamenta que actualment només n'hi ha una a tot l'Estat. Unes afirmacions que comparteix el fill del Jordi, el Josep Maria Folch, qui actualment és el gerent d'aquesta empresa familiar. "La confecció industrial era el nostre gran mercat, però ha anat disminuint, sobretot, a Europa", ja que ara la gran majoria es fa a Àsia, ha afegit la tercera generació dels Folch.

"Teníem clients que ens demanaven mil quilos d'agulles al mes", ha recordat Josep M. Folch. Un mercat que de mica en mica ha anat perdent força. "Abans el 70% de la fabricació anava destinada a la confecció i el 30% a merceria", ha detallat el gerent, qui reconeix que ara és al revés: 70% costura, merceria i 'hobbies' i 30% confecció. Tot i això, dins el sector de la confecció industrial, la companyia manté certes empreses de renom com Zara, Mango o El Corte Inglés.

Noves línies de negoci

Tot plegat, i sigui quin sigui el seu destí final, actualment, Metal·lúrgica Folch produeix unes 25 tones anuals. D'aquestes, el 50% es venen al mercat nacional i l'altre 50% s'exporta a una cinquantena de països de tot el món. "Tenim clients importants allà on encara predomina la confecció, com Colòmbia o Mèxic", ha afegit Josep Maria Folch.

Actualment, la facturació ronda el milió d'euros. Una dada que els Folch esperen incrementar durant els pròxims anys, a través de la incorporació de dos productes nous: cintes mètriques i didals. "Es tracta de dos elements complementaris a les nostres agulles de cap", ha explicat Josep Maria Folch, qui ha anunciat que a finals d'any la fàbrica ja estarà preparada perquè convisquin els tres productes.

Una nova etapa que, en part, ha vingut propiciada per la quarta generació. "A les empreses, s'ha de mirar sempre endavant i intentar obrir noves línies de negoci encara que surtin malament, perquè en algun moment sortiran bé", ha defensat Xavier Escaich, actual cap de producció, qui considera que els didals i les cintes mètriques "donaran valor afegit a les agulles". Preguntat sobre el futur, el més jove dels Folch considera que aquest també passa per automatitzar-ho tot "perquè sigui més eficient".

Celebració del centenari

La dedicació i la cura de tots els processos i detalls a l'hora de fabricar agulles és una de les raons que han portat a la Metal·lúrgica Folch a celebrar enguany el seu centenari. Tot i mostrar-se orgullós per la fita aconseguida, Josep Maria Folch es pregunta per què a Espanya només hi ha 318 empreses que hagin arribat als 100 anys i en altres països, com al Japó, són més de 20.000. "Una de les coses que ens preocupa és per què en aquest país les empreses no arriben als cent anys", ha lamentat Folch.

Per celebrar aquesta efemèride, la companyia ha creat un conjunt de caixes metàl·liques "Premium" que "han arribat per quedar-se". "Aquests envasos coexistiran amb els tradicionals de plàstic i cartró", ha assegurat el gerent de l'empresa, qui ha afegit que la intenció és anar reduint els residus de plàstic".

