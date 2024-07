Una caiguda global de sistemes d’informàtica afecta aeroports, companyies, televisions i serveis online com el 061

Una caiguda global de sistemes d’informàtica provoca incidències aquest divendres en grans empreses i infraestructures d’arreu del món. Aeroports com els del Prat i la resta de la xarxa Aena, el de Berlín, el d’Edimburg o el de Brisbane (Austràlia), aerolínies internacionals com Ryanair, Vueling, Turkish Airlines, United or Delta, o fins i tot televisions com Sky News, estan afectades per la incidència, que també altera el servei online del 061 o el sistema d’emergències de l’estat d’Alaska, als Estats Units.

La plataforma de ciberseguretat CrowdStrike ha admès estar al corrent de caigudes de servidors de Windows i està treballant per resoldre-ho el més aviat possible.

Tot i la incidència de CrowdStrike, que podria ser derivada, segons algunes informacions internacionals, d'una actualització que no s'adapta bé als sistemes Windows, no està clar si tots els problemes provenen d'allà mateix.

Retards al Prat

La incidència altera el sistema d’Aena i ja provoca retards a l’aeroport del Prat i incidències que poden afectar tota la xarxa. La companyia ha informat a X que «s’estan produint alteracions en els sistemes d’Aena i en els aeroports de la xarxa d’Espanya, el que podria provocar retards».

A les nou del matí, diversos vols amb sortida de Barcelona ja marcaven retards. Les afectacions principals estan sent en la facturació i en els punts d'informació.

Aena afirma que està treballant per solucionar els problemes «el més aviat possible» i que, mentrestant, les operacions s’estan fent amb el sistema manual. Ryanair ha aconsellat als passatgers que vagin als aeroports «com a mínim 3 hores abans de la sortida programada».

La incidència no s'ha localitzat únicament al gestor aeroportuari sinó que afecta sistemes informàtics a nivell mundial. En el cas dels aeroports, està afectant sobretot la facturació i els punts d'informació al passatger.

Així doncs, també estan afectats els aeroports com el de Berlín (Alemanya), el d'Edinburgh (Regne Unit) o Brisbane (Austràlia). L'enclavament escocès ha afirmat que la interrupció del sistema informàtic també afecta altres sectors i ha admès que la incidència provocarà que les cues a siguin més llargues de l'habitual.

De la mateixa manera, la infraestructura australiana ha dit que hi ha problemes a l'hora de fer el check-in en algunes aerolínies però els vols continuen operant.

Companyies aèries com Vueling, que és la principal operadora de la T1, han assegurat que durant el dia hi haurà «regulacions de trànsit» però de moment no s'han produït afectacions «rellevants», segons han detallat fonts de la companyia a l'ACN. Els passatgers rebran per email informació si els seus vols estan afectats per la caiguda global de sistemes informàtics.

Una altra de les companyies amb més presència al Prat, Ryanair, ha aconsellat als passatgers que vagin als aeroports «com a mínim 3 hores abans de la sortida programada».

Altres empreses del sector també han explicat com estan patint aquesta «afectació tècnica global». Turkish Airlines ha detallat que està tenint problemes amb els processos de reserva i check-in en un missatge a les xarxes. «Els nostres equips estan treballant amb diligència per resoldre el problema tan aviat com puguem», ha apuntat l'empresa turca.

