Una incidència tecnològica afecta el funcionament del telèfon 061 Salut Respon

Una incidència tecnològica generalitzada afecta el funcionament del telèfon 061 Salut Respon. N’han informat fonts del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han demanat a la ciutadania que només faci servir aquest canal i el 112 per a «urgències i emergències sanitàries».

L'objectiu és no col·lapsar les línies mentre es duen a terme les tasques necessàries per resoldre el problema el més aviat possible. Alhora, han apuntat que els dubtes i consultes sobre salut es solucionaran a mesura que el servei es vagi restablint en la seva totalitat.

