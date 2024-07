Donald Trump sobreviu a un intent de magnicidi durant un míting a Pittsburg

El candidat republicà a les pròximes eleccions estatunidenques i expresident dels Estats Units, Donald Trump, ha resultat ferit aquest dissabte a la tarda durant un míting a Pittsburg, Pensilvània. Mentre Trump estava donant un discurs des de l'escenari, s'han sentit diversos trets, dels quals un ha ferit l'orella del republicà i li ha causat una hemorràgia. L'expresident nord-americà s'ha ajupit darrere el faristol i els seus guardaespatlles l'han protegit llençant-se a sobre. Quan l'expresident s'ha tornat a aixecar, ho ha fet amb el puny alçat mentre els seus seguidors cridaven 'USA!'. Finalment, ha estat evacuat amb el seu vehicle.

A conseqüència dels trets, un dels assistents ha perdut la vida i dos han resultat ferits de gravetat. L'autor dels trets, un jove de 20 anys, ha estat abatut pels serveis secrets. Actualment, s'investiga quins podrien ser els motius darrere l'atemptat. L'FBI s'ha fet càrrec de la investigació i ha identificat a l'autor, Thomas Mathew Crooks, el qual hauria disparat des d'un edifici situat a uns 150 metres.

Reaccions

A través de la seva xarxa social, 'Truth', Donald Trump ha explicat que ha notat que "alguna cosa no anava bé" quan ha sentit la bala a l'orella i ha començat a sagnar. A més, també ha expressat el seu condol a la família de la víctima mortal i un record pels familiars dels ferits. "Prego per ell i la seva família i per a tots aquells que es trobaven al míting", ha escrit Trump.

Altres figures que s'han expressat per mostrar el seu rebuig davant dels fets han estat l'expresident demòcrata, Barack Obama, qui assegura que "no hi ha lloc per a la violència política" i ha demanat un compromís per "tornar a comprometre's amb el civisme i el respecte". El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha expressat la seva "més rotunda condemna" a l'atemptat. "La violència i l'odi no tenen cabuda en una democràcia. Els meus millors desitjos per a una ràpida recuperació a l'expresident Trump i a la resta de ferits i el més sincer condol als familiars de la persona morta", sentencia Sánchez amb contundència.

També han reaccionat altres mandataris com Benjamin Netanyahu, president israelià, que s'ha mostrat "commocionat" i li ha desitjat una ràpida recuperació al republicà. Així mateix ho ha fet el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, qui ha rebutjat fermament l'atemptat i ha desitjat que "Déu el beneeixi i li doni pau al poble estatunidenc". En paraules similars també s'ha mostrat Emmanuel Macron, president de França, qui ha dit que els fets són "una tragèdia per les nostres democràcies", o el president alemany, Olaf Scholz, que qualifica l'atac de "menyspreable".

Et pot interessar: