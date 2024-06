Sánchez demana buscar una pau «duradora» per a Ucraïna que no «validi» la invasió russa

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat buscar una pau «duradora» per a Ucraïna que no «validi» la invasió russa. Ho ha dit aquest dissabte a la conferència de pau celebrada ad hoc a Lucerna (Suïssa) amb la participació del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, i diversos líders internacionals.

Per a Sánchez, cedir a «una agressió o un annexió per la força» per part de Rússia «només portaria a un món més perillós» i ha defensat que la independència i la integritat territorial de tots els països s'han de respectar «sempre».

En el cas de la guerra d'Ucraïna, ha subratllat que «hi ha un agressor» que és el president rus, Vladímir Putin, ha dit, «i una víctima que és el poble ucraïnès». «En tots els conflictes hem de defensar la víctima i aturar l'agressor», ha afegit. Per això ha destacat que l'estat espanyol «continuarà donant suport a Ucraïna» fins que sigui necessari.

La conferència per la pau ha reunit en un mateix espai figures com la vicepresidenta dels Estats Units d'Amèrica, Kamala Harris; la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i presidents, primers ministres i ministres de països d'arreu del món. Ni Rússia ni la Xina no hi han participat.

