La UE adopta les noves sancions contra Rússia que limiten la transferència de gas natural liquat des de ports europeus

Els ministres d'Exteriors de la UE han adoptat aquest dilluns el catorzè paquet de sancions contra Rússia per la invasió d'Ucraïna. La nova ronda inclou, entre d'altres, mesures per limitar el negoci del gas natural liquat rus amb la penalització de les transferències des de ports europeus, on després és reexportat, principalment als mercats asiàtics. Tanmateix, les mesures no afecten les importacions directes europees, que tot i la guerra han assolit nivells rècord en alguns països europeus, entre ells Espanya.

El nou paquet de sancions inclou mesures que apunten al gas natural liquat rus i contra els vaixells russos que donen suport a la invasió d'Ucraïna, ha anunciat la Comissió Europea després que els ministres hagin adoptat les noves sancions. Les noves restriccions preveuen «prohibir totes les inversions futures» en projectes de gas natural liquat que encara estan en construcció a Rússia.

Després d'un període de transició de nou mesos, també es penalitza la transferència de gas natural liquat rus a ports europeus, des d'on és reexportat a altres mercats, per exemple cap a l'Àsia. Els ports de Bèlgica, França, els Països Baixos i Espanya són els que més gas natural liquat rus reben.

«El paquet prohibeix la importació de gas natural liquat rus a terminals específiques que no estan connectades amb la xarxa europea», indica l'executiu comunitari.

La nova ronda també prohibeix l'accés i la provisió de serveis a vaixelles que donen suport a la invasió russa d'Ucraïna a través de diferents formes, com per exemple pel transport de material militar o de gra ucraïnès robat, entre d'altres.

Un centenar més de persones i entitats a la llista negra

A més, el nou paquet de sancions inclou un centenar de persones i entitats per la seva implicació en la invasió russa d'Ucraïna, cosa que eleva la llista negra a més de 2.000 persones i entitats. Concretament, s'han afegit a la llista negra 69 persones i 47 entitats, a les quals ara s'aplica una congelació dels seus actius a la UE i prohibició de viatjar al bloc comunitari.

D'altra banda, la nova ronda també preveu la prohibició als bancs europeus d'utilitzar el sistema de comunicació SPFS, l'equivalent rus al sistema SWIFT, i reforça les restriccions a l'exportació de material i tecnologia dual, és a dir, que es pot fer servir tant amb finalitat civil com militar.

