La cocaïna es consolida com a droga estimulant més popular a Europa

La cocaïna és la droga estimulant il·legal més popular a Europa amb uns 4 milions de consumidors en l'últim any, segons l'últim informe de l'Observatori Europeu de les Drogues (l'EMCDDA, per les seves sigles en anglès) publicat aquest dimarts.

Europa va superar el 2022 els Estats Units en confiscacions de cocaïna amb Espanya com a segon punt d'entrada al continent i els experts alerten que «l'alta disponibilitat» d'aquesta substància està repercutint en la salut pública. Si bé en els últims anys l'MDMA s'ha estès com a droga d'oci nocturn, recentment l'agència europea ha detectat un augment del consum de ketamina en festivals, per exemple a Països Baixos o a Irlanda.

De fet, Barcelona encapçala el rànquing de ciutats europees on més augment de ketamina s'ha detectat a les aigües residuals en l'últim any. També s'han observat concentracions més altes a Rotterdam, París o Milà. Un altre dels indicadors que aporta l'informe és el nombre més gran de confiscacions de ketamina a Europa: s'han triplicat entre 2021 i 2022.

Com a noves tendències, l'EMCDDA també destaca la popularització de la cocaïna «rosa», barrejada amb ketamina, a Espanya, l'estat de la Unió Europea on més es va detectar el 2023, segons informe. En aquest sentit, l'Observatori Europeu de les Drogues alerta del «policonsum» de drogues, especialment de la barreja de diverses substàncies que els consumidors no saben distingir.

El director de l'EMCDDA adverteix que el mercat de les drogues és més «complex» i les substàncies són «àmpliament accessibles». «L'ús generalitzat de polisubstàncies està generant una sèrie de riscos per a la salut, sobretot quan es consumeixen sense saber quines substàncies són», remarca.

Pel que fa a la ketamina, l'agència europea recorda que el seu consum s'ha relacionat amb la «toxicitat neurològica i cardiovascular, problemes de salut mental i complicacions urològiques, com ara danys a la bufeta per l'ús intensiu o la presència d'adulterants».

«Actualment, la nostra comprensió de fins a quin punt aquesta droga s'associa amb un dany important a Europa continua sent limitada, i hi ha arguments forts per millorar el control de l'ús de ketamina i qualsevol dany relacionat», afegeix l'informe.

