Hamàs assegura que en l’operació de rescat d’Israel van morir altres ostatges

Abu Obeida, portaveu de les Brigades al Qasam -el braç armat de Hamàs-, va assegurar aquest dissabte que en l’operació israeliana de rescat de quatre ostatges a Nuseirat, centre de la Franja de Gaza, en van morir altres de segrestats que estaven en l’àrea.

«L’enemic va aconseguir alliberar alguns dels seus captius cometent horribles massacres, però alhora va matar a alguns d’ells durant l’operació», va asseverar en un comunicat sense aportar més proves.

Israel va dur a terme aquest dissabte una operació de rescat de quatre ostatges israelians amb vida en el camp de refugiats de Nuseirat, on almenys 210 gazatíes van morir i més de 400 van resultar ferits sota l’intens foc israelià durant la missió, segons va confirmar el Govern gazatí de Hamàs.

Els ostatges rescatats amb vida són Noa Argamani, de 25 anys; Almog Meir Jan, de 21; Andrey Kozlov, de 27, i Shlomi Ziv, de 40, que van ser segrestats per Hamàs al festival de música 'Nova' el 7 d’octubre.

«El que l’enemic sionista va dur a terme a la zona de Nuseirat és un crim de guerra agreujat, i els primers perjudicats per ell són els seus captius. L’operació suposarà un gran perill per als captius de l’enemic i tindrà un impacte negatiu en les seues condicions i vides», va afirmar Abu Obeida.

Les Brigades al Qasam van assegurar fa mesos que almenys 70 ostatges havien mort en captiveri pels «bombardejos sionistes» i el mes passat va indicar que havien fet captius diversos soldats israelians a Yabalia, nord de l’enclavament.

Amb aquest rescat, dels 251 segrestats el 7 d’octubre, queden a l’enclavament 116 captius, almenys 40 d’ells morts segons Israel; mentre que hi ha uns altres quatre ostatges des de fa anys, d’ells dos morts.

Des que va començar la guerra, Israel i Hamàs només van aconseguir un acord de treva d’una setmana a finals de novembre, que va permetre alliberar 105 ostatges a canvi de 240 presoners palestins.

A més, quatre ostatges van ser alliberats per Hamàs a l’octubre; set de rescatats per l’Exèrcit -comptant els d’avui-; i s’han recuperat els cossos de 20 ostatges, tres dels quals van matar per error les tropes israelianes.

El mes passat Israel va recuperar els cossos de set ostatges en diverses operacions en el camp de refugiats de Yabalia, la majoria d’ells també segrestats al festival Nova; i la setmana passada va confirmar la mort de quatre ostatges -tots homes d’avançada edat- morts en captiveri, encara que els seus cossos continuen retinguts a la Franja.