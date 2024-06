Israel anuncia el rescat de quatre ostatges en operacions al centre de Gaza

L’Exèrcit israelià va anunciar aquest dissabte el rescat de quatre ostatges en dos llocs del camp de refugiats de Nuseirat, en el centre de la Franja de Gaza, on ha dut a terme intensos atacs.

Els ostatges rescatats amb vida són Noa Argamani, de 25 anys, de Almog Meir Jan, de 21, Andrey Kozlov, de 27, i Shlomi Ziv, de 40, que van ser segrestats per Hamàs al festival de música 'Nova' el 7 d’octubre.

«Es troben en bones condicions mèdiques i han estat traslladats al Centre Metge 'Sheba' Tel-HaShomer per realitzar més exàmens mèdics», va indicar l’Exèrcit israelià en un comunicat.

L’operació es va dur a terme entre tropes de l’Exèrcit, agents del Shin Bet i la força d’elit Yamam, en dos punts al cor de Nuseirat, on el Govern de Gaza va denunciar poc abans desenes de morts i ferits en intensos bombardejos.

«En una heroica activitat operativa, els nostres combatents van aconseguir alliberar quatre ostatges del captiveri d’Hamas i tornar-los a la seva llar a Israel», va celebrar el ministre de Defensa, Yoav Gallant, qui va seguir l’operació des de la sala de comandament que es va dur a terme «sota intens foc».

El cap de l’oposició, el centrista Yair Lapid, també va celebrar el retorn, que va considerar «una gran llum en la terrible foscor», i va felicitar les forces de seguretat per aquesta «operació audaç i valenta».

«És un triomf miraculós. Ara, amb l’alegria que inunda Israel, el govern israelià ha de recordar el seu compromís de recuperar els ostatges que encara reté Hamàs: els que viuen per a la seva rehabilitació, els assassinats per al seu enterrament,» va exigir el Fòrum de Famílies d’Ostatges i Segrestats.

Amb aquest rescat, dels 251 segrestats el 7 d’octubre, queden a l’enclavament 116 captius, almenys 40 d’ells morts segons Israel -més de 70 segons Hamàs; mentre que hi ha uns altres quatre ostatges des de fa anys, d’ells dos morts.

Des que va començar la guerra, Israel i Hamàs només van aconseguir un acord de treva d’una setmana a finals de novembre, que va permetre alliberar 105 ostatges a canvi de 240 presoners palestins; mentre ara hi ha una proposta sobre la taula anunciada pel president dels EUA, Joe Biden, la setmana passada.

A més, quatre ostatges van ser alliberats per Hamàs a l’octubre; set de rescatats per l’Exèrcit; mentre que s’han recuperat els cossos de 20 ostatges, tres dels quals van matar per error les tropes israelianes.

El mes passat Israel va capturar els cossos de set ostatges en diverses operacions en el camp de refugiats de Yabalia, la majoria d’ells també segrestats al festival Nova; i la setmana passada va confirmar la mort de quatre captius -tots homes d’avançada edat- morts en captiveri, encara que els seus cossos continuen retinguts a la Franja.

