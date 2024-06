Husni Abdel Wahed: «Els països europeus saldarien un deute si reconeixen Palestina, en bona part el que ens passa és culpa seva»

Com valora el reconeixement de l’estat de Palestina per part del govern Espanyol?

«Espanya ha demostrat una gran capacitat d’iniciativa, gestió i lideratge. La justícia i la pau corren un risc alt a causa del genocidi que l’Estat d’Israel està perpetrant contra el poble palestí.

El reconeixement de països com Espanya o Noruega ratifiquen que el camí és una solució política, el reconeixement i implementació dels drets del poble palestí».

Creu que pot obrir un precedent per a altres països de la Unió Europea?

«Jo no sé si la resta seguiran les passes d’Espanya o no. El que penso és que els que han reconegut l’estat Palestí han fet el correcte i han estat del costat correcte de la història. Han demostrat un compromís amb els valors i els principis».

Un reconeixement per part de tots els països de la Unió seria una victòria?

«Seria molt important, sí. Més d’un 75% dels països del món ja ens reconeixen. Que ho facin els països europeus tindria un impacte important. A més, si ho fan, estarien saldant un deute.

Recordem que l’estat d’Israel i la seva creació a costa de l’estat Palestí va ser un projecte d’Europa i qui té la responsabilitat de la tragèdia que viu el poble palestí en bona part són els països europeus. No estic parlant de la Unió Europea, però sí dels països europeus».

Què en pensa de la relació armamentística entre Espanya i Israel?

«Espanya ens ha confirmat que des del 7 d’octubre s’ha paralitzat l’emissió de qualsevol permís d’exportació o importació d’armes d’Israel. És un bon indici el fet que els vaixells amb càrregues d’armaments no han arribat a les costes espanyoles».

A banda d’Espanya hi ha altres països que envien armes a Israel.

«Tota la comunitat internacional hauria d’actuar de manera contundent contra el subministrament d’armes a Israel. Els Estats Units, Alemanya o Gran Bretanya, més que amics d’Israel, són còmplices d’un genocidi».

És possible separar l’economia de la política?

«Sense ser marxista, li diria que Marx definia la política com a economia concentrada. I jo penso que és un gran encert aquesta definició, perquè economia i política van de la mà.

La indústria armamentística és un dels motors de les grans economies, i recordem que tots els països de l’OTAN s’han compromès a elevar el percentatge de despesa militar a un mínim del 2%.

Si aquests països dediquessin l’1% dels ingressos per càpita a la pau, l’educació i la cultura... No seria més beneficiós per a la humanitat? Jo aposto que si ho fessin, no hi hauria guerres, pobresa, gana, i la humanitat estaria molt millor».

L’ONU ha demanat l’alto el foc i també la detenció de Netanyahu i els líders de Hamás. Res d’això ha passat. Creu que fallen els protocols i organismes internacionals?

«L’ordre o sistema és una conseqüència de la Segona Guerra Mundial. Els mecanismes i mètodes de l’ONU són producte d’allò. Avui el món ha canviat, la realitat és diferent i es requereix reformar els organismes internacionals per acompanyar els canvis que s’han produït.

Hi ha països hegemònics que no renunciaran als privilegis que tenen, i per això no estan interessats en aquest canvi. No només amb Palestina, en altres casos, aquests organismes internacionals han fallat i no han estat a l’altura».

El poble palestí podrà perdonar Israel?

«Sóc palestí, i tinc la certesa de què sí. Som un poble divers, multiètnic, multicultural i amb diversitat religiosa. Si volem alliberar-nos no és per aplicar les polítiques dels opressors. El poble palestí no caurà en la trampa d’imitar el seu opressor».

Quin ha estat el compromís de l’alcalde de Tarragona?

«L’alcalde i el seu equip s’han compromès a brindar l’ajuda que puguin i no dubto que ho faran el millor possible. Estem patint un genocidi. Requerim enormes recursos per a la reconstrucció i rehabilitació dels territoris palestins ocupats, i sigui quina sigui l’ajuda que puguin brindar, serà benvinguda».

Tarragona enviarà 15.000 euros d’ajuda Tarragona enviarà 15.000 euros a Palestina per «contribuir a la pau a l’Orient Mitjà», indica el representant de l’Ajuntament al Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament, el conseller Jordi Collado (ECP). Els diners serviran per a la rehabilitació d’edificis i infraestructures, un fet «imprescindible».

