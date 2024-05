Països Baixos, desqualificat d’Eurovisió per un suposat incident amb un membre de producció

El representant dels Països Baixos a Eurovisió 2024, Joost Klein, ha estat desqualificat del festival per la Unió Europa de Radiodifusió, hores abans que se celebri la final aquest dissabte a Malmö (Suècia), per un «incident» amb una persona de la producció del certamen.

«La Policia sueca ha investigat una queixa feta per una membre femenina de l’equip de producció després d’un incident després de la seua actuació en la semifinal de dijous. Mentre el procés legal està en curs, no seria apropiat que continués en el certamen», va assenyalar en un comunicat l’UER.

L’UER va aclarir que en l’episodi no havien estat involucrats «cap altre artista ni membre d’una altra delegació», en contra del que apuntaven «algunes notícies de mitjans de comunicació o especulacions en xarxes socials».

«Tenim una política de tolerància zero cap als comportaments inapropiats en el nostre esdeveniment i som compromesos per proporcionar un ambient de feina segur per a tot el personal en el certamen. En vista deaixò, el comportament de Joost Klein cap a un membre de l’equip és considerat una violació de les regles», va explicar l’UER.

L’expulsió dels Països Baixos suposarà que el nombre de participants en la final d’aquest dissabte quedarà reduït a 25.

L’UER havia comunicat ahir la suspensió «fins nou avís» dels assajos de Klein per un «incident» en què hauria estat implicat, sense proporcionar més informació sobre això.

El veto es va mantenir hores després i l’UER va impedir a Klein de participar en l’assaig general de divendres nit que fan servir els jurats per emetre les seues valoracions.

Segons el comunicat emès minuts del començament d’aquest assaig, l’UER va decidir que els jurats puntuessin aquest país partint de l’actuació que el seu candidat va realitzar en la segona semifinal.

Mitjans suecs ja havien avançat ahir que Klein havia estat acusat de comportament violent amb una treballadora de l’equip de producció del festival.

Diverses veus van assenyalar que l’holandès havia decidit esborrar totes les històries destacades que tenien relació amb Eurovisió en el seu perfil a Instagram.

