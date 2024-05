Israel ordena l’evacuació de més zones de l’est de Rafah i d’àrees del nord de Gaza

L’Exèrcit israelià va ordenar aquest dissabte l’evacuació de la població civil de més àrees de l’est de Rafah, sis dies després d’iniciar l’operació militar en aquesta ciutat del sud de Gaza, així com de diversos punts del nord de l’enclavament, on al·lega que Hamàs reconstrueix les seves capacitats.

L’ordre d’evacuació a Rafah afecta als campaments de Rafah i Shabura, així com als barris d’Adari i Geneina, als que se’ls ha demanat que es dirigeixin a l’«àrea humanitària» d’Al Mawasi, una zona costanera ja saturada de desplaçats en tendes de campanya improvisades, sense aigua corrent ni sanejament.

«Onsevulga que miris, aquest matí a l’oest de Rafah, les famílies estan fent les maletes. Els carrers són significativament més buits», va assenyalar Louise Wateridge, portaveu en Gaza de l’Agència de l’ONU d’Ajuda als Refugiats UNRWA, que estima que unes 150.000 persones han fugit ja de la ciutat, no només a l’est on s’ha ordenat l’evacuació ja que les noves ordres afecten barris més cèntrics.

Al nord, Israel ha ordenat la sortida dels residents i desplaçats de diversos barris i localitats entre Yabalia i Beit Lahia, que va designar com una «zona de combat perillosa» i els va demanar que es traslladi a l’oest de ciutat de Gaza.

«Les Forces de Defensa d’Israel treballaran amb gran força contra les organitzacions terroristes en la regió en la qual hi hagi i, per tant, tots els que es trobin en aquestes àrees s’exposen a perill ells i les seves famílies», va indicar el comunicat de l’Exèrcit israelià, difós en fulls volants als residents gazatíes, per missatges telefònics, i publicat en el compte de X del seu portaveu en àrab, Avichay Adraee.

El comunicat militar també adverteix que està prohibit atansar-se a la tanca de seguretat que envolta l’envlave, que implica «posar en perill la seua vida», ja que els soldats tenen ordre de disparar qui s’aproximi.

Fonts mèdiques palestines van reportar bombardejos aeris i d’artilleria tant a Rafah, al sud; com en el nord, en concret en Beit Lahia i el barri de Zeitun, en ciutat de Gaza, on Israel ha reprès operacions militessis davant del retorn de Hamàs.

A més, 24 morts van arribar a l’hospital Màrtirs d’Al Aqsa de Deir al Balah pels bombardejos en el centre de la Franja.

Israel va llançar dilluns la seua «operació limitada» a Rafah amb l’ordre d’evacuació d’unes 100.000 persones als barris dels afores de l’est de la ciutat i l’endemà va prendre el control de la part palestina de l’encreuament de Rafah, que connecta amb Egipte.

Des d’aleshores, l’Exèrcit ha informat de «batudes selectives» per capturar combatents a l’est de l’urbs, mentre els seus tancs han aconseguit avançar per la carretera de Salah al Din, que separa la ciutat entre l’est i l’oest, des de l’encreuament amb Egipte, i estan a punt d’envoltar tota la seua meitat oriental.

Filtracions a la premsa hebrea revelen que el gabinet de seguretat -que reuneix al primer ministre Benjamín Netanyahu, diversos ministres i l’estament de defensa- va decidir dijous a la nit aprovar l’expansió de l’ofensiva militar a Rafah, però de forma «mesurada» per no creuar les línies roges dels EUA, que s’oposa a una invasió a gran escala.

Gairebé 35.000 gazatins han mort en set mesos de guerra, uns 15.000 d’ells menors; a més de 10.000 cossos que s’estimen atrapats sota la runa, segons fonts sanitàries dependienes d’Hamas.

