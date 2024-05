El Govern, convençut que el dispositiu de seguretat pel 12-M funcionarà i es podrà votar amb normalitat

El Govern s’ha mostrat convençut que el dispositiu de seguretat que ja està en marxa funcionarà perquè la jornada electoral d’aquest diumenge es desenvolupa amb normalitat, «un dispositiu adaptat i modulat a les necessitats», ha dit la portaveu, Patrícia Plaja.

«Cap dubte que el dispositiu funcionarà tal i com ha de funcionar perquè es pugui desenvolupar tota la jornada amb normalitat, sense més». Així ha respost Plaja quan li han preguntat en roda de premsa per la situació de l’acampada per la guerra de Gaza d’estudiants de la Universitat de Barcelona a l’edifici històric, que també és seu electoral.

Plaja ha subratllat que, en general, hi ha el dispositiu de seguretat que sempre hi ha quan hi ha comicis i que l’objectiu és molt clar i «és el que s’aconseguirà», que és que tots els ciutadans amb dret a vot el puguin exercir «amb absoluta normalitat i llibertat». «Segur que serà el resultat final», ha insistit.

Durant la jornada es mobilitzaran 4.300 agents dels Mossos d’Esquadra i 3.000 policies locals, així com vigilants municipals, que cobriran tots els col·legis electorals. Un 56% estaran coberts pels Mossos i el 44% restant per policies locals.

Es preveu la cobertura dinàmica dels centres de votació, així com «l’adequada protecció dels actes i mobilitzacions que es coneguin per aquell dia», segons el dossier entregat a premsa pel Govern.

