Canvi d’hora a Espanya 2026: el dia i l’hora en què perdràs una hora de son
L’arribada de l’horari d’estiu obligarà a avançar el rellotge aquest mes de març i tindrà efectes a la rutina diària
Espanya tornarà a avançar els rellotges amb el primer canvi d’hora de 2026. Segons el calendari oficial publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), l’ajustament es realitzarà durant la matinada del dissabte 28 al diumenge 29 de març, coincidint amb el darrer diumenge del mes.
En aquell moment, a les dues de la matinada els rellotges s’avançaran a les tres, escurçant el dia a 23 hores, per la qual cosa es perdrà una hora de son. Aquest canvi dona inici a l’anomenat horari d’estiu, que es mantindrà fins el pròxim ajustament previst per al diumenge 25 d’octubre de 2026.
El sistema de canvi d’hora s’aplica dues vegades l’any amb l’objectiu d’aprofitar millor la llum natural disponible i afavorir l’estalvi energètic. El seu origen es remunta al segle XVIII, quan Benjamin Franklin va proposar la idea de treure més partit a la llum del sol. Encara que no es va implementar llavors, la mesura es va consolidar dècades més tard i es va generalitzar al llarg del segle XX. Actualment, al voltant de setanta països continuen aplicant aquesta pràctica.
Entre els avantatges del canvi d’hora es destaca la prolongació de les tardes amb llum, la qual cosa fomenta la vida social, les activitats a l’aire lliure i, segons diversos estudis, pot tenir efectes positius sobre l’estat d’ànim i certs indicadors de salut. També s’ha relacionat amb un augment de l’activitat econòmica en sectors comercials i d'oci.
Tot i això, el debat continua obert. Segons dades del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), la majoria de la població espanyola preferiria eliminar els dos canvis anuals i, d’escollir un horari permanent, optaria per mantenir el d’estiu durant tot l’any.
Espanya no sempre ha utilitzat el fus horari actual. Fins a 1940, el país seguia el meridià de Greenwich (GMT+0), de la mateixa manera que el Regne Unit i Portugal. Aquell any es va avançar una hora l’horari oficial, una decisió que encara avui defineix l’organització temporal a Espanya.