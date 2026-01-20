ADAMUZ
S’eleven a 41 els morts en l’accident de trens a Adamuz
L’última víctima mortal s’ha localitzat sota les restes del tren Iryo
El nombre de víctimes mortals en l’accident de dos trens a Adamuz (Còrdova) s’eleva ja a 41, han indicat a EFE fonts de la investigació.
Aquesta última víctima mortal s’ha localitzat sota les restes del tren Iryo, els tres últims vagons del qual van descarrilar provocant el sinistre en xocar amb la capçalera del tren Alvia, segons ha confirmat així mateix la Junta d’Andalusia.
El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat que són localitzats tres cossos entre els garbuixos del tren Alvia, que en les pròximes hores esperen ser excarcerats.
Durant tota la nit s’han mantingut les tasques dels equips tècnics i de rescat desplaçats a l’accident ferroviari, centrats en la instal·lació d’una gran grua per aixecar els vagons de l’Alvia sinistrat.
Continuen a més 39 ferits ingressats en hospitals, dels quals 13 -un d’ells menor d’edat- estan en la Unitat de Cures Intensives (UCI).