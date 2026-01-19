ADAMUZ
Transports troba indicis d'una «ruptura o alteració del carril» però no sap si és «causa o conseqüència» de l'accident
De moment, el balanç de víctimes mortals és de 41 persones i una quarentena d'hospitalitzats
La investigació tècnica entorn de l'accident de dos trens d'alta velocitat aquest diumenge a Còrdova ha trobat indicis d'una «ruptura o alteració del carril» pel qual discorria un dels combois. El Ministeri de Transports ha subratllat, però, que «encara cal determinar si la ruptura és causa o conseqüència del descarrilament». Aquesta relació causal «no està establerta i requerirà temps», han afirmat fonts del Ministeri.
També han apuntat que la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris (CIAF) està «en fase de recopilació de dades», per la qual cosa, qualsevol hipòtesi sobre soldadures «o altres defectes» exigeix anàlisis «de laboratori». En aquest sentit, «avançar ara una tesi definitiva seria especulativa».
Posteriorment, el Ministeri ha fet públic un comunicat en què indica que un cop fetes les inspeccions sobre el terreny, la CIAF ha determinat que «serà necessari analitzar en laboratori els carrils al punt d'inici del descarrilament, així com inspeccionar en taller la rodadura del tren Iryo».
També s'extrauran les dades dels «registradors jurídics embarcats d'ambdós trens», les anomenades caixes negres, extracció i custòdia que es faran de forma coordinada entre policia judicial, criminalística de la Guàrdia Civil, la jutgessa de guàrdia, Adif, Adif AV, Renfe i Iryo. El material es traslladarà provisionalment a dependències adscrites a la CIAF a Madrid, per ser traslladades «aviat» a un laboratori competent.
A més, s'ha demanat a Adif informació sobre els registres de circulacions per Adamuz els dies anteriors al succés i es faran inspeccions en la rodadura d'altres trens que havien circulat anteriorment per aquest punt.
La nota del Ministeri de Transports també actualitza el relat de l'accident ofert fins ara, i allà on s'havia dit que els dos vagons de cua del tren Iryo que circulava per la via 1 havien descarrilat, es diu que, en realitat, els cotxes que van sortir de la via van ser tres. Tots tres es van desplaçar lateralment i van envair el gàlib de la via 2 just quan passava el tren Alvia.
Segons el Ministeri de Transports, que ofereix dades aportades per les companyies, el nombre de viatgers a bord d'ambdós trens era de 300 al comboi d'Iryo i de 186 al d'Alvia. Els dos trens circulaven amb velocitats entorn dels 200 quilòmetres per hora, amb xifres exactes pendents de confirmar.