SUCCESSOS
Continua la recerca de cadàvers en l’accident ferroviari d’Adamuz
La Guàrdia Civil investiga les causes del sinistre que ha causat més de 30 morts
La zona de Còrdova on es va produir ahir a la nit un accident ferroviari que ha causat com a mínim 39 morts viu aquest dilluns un trànsit constant d’ambulàncies i vehicles d’ADIF i de la Guàrdia Civil, que estan fent el rescat dels cadàvers que encara hi pot haver entre la ferralla. També s’hi veu maquinària pesada, necessària per moure els vagons dels dos trens. Sobre el terreny, la unitat de criminalística de la Guàrdia Civil està investigant les causes del sinistre. El ministre de Transports, Óscar Puente, i el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, es troben al punt de comandament avançat, mentre que el president espanyol, Pedro Sánchez, arribarà també en les pròximes hores.
El nombre de ferits continua pujant i la Guàrdia Civil ha obert oficines per recollir ADN dels familiars a ciutats com Còrdova, Màlaga o Madrid. Segons el 112 d’Andalusia, s’han atès 122 persones i encara hi ha 48 afectats hospitalitzats, entre els quals cinc menors. Malgrat que els familiars han anat arribant a Adamuz des que es va produir l’accident, aquest dilluns la Junta d’Andalusia els ha traslladat a Còrdova, on ha habilitat un nou punt d’informació en col·laboració amb la Creu Roja, els serveis sanitaris i psicòlegs.
En una jornada que ha despertat assolellada i freda (les temperatures no arribaven als 10 graus a mig matí), tota l’atenció es manté encara a la zona de l’accident, on hi segueixen els dos trens descarrilats: un Alvia, de Renfe, i un altre de la companyia italiana Iryo. Malgrat que encara no es coneixen els detalls ni els motius de l’accident, el president de Renfe ha descartat que es pugui deure a un «error humà» i apunta a causes relacionades amb l’equip mòbil.
Tal com s’observa en unes imatges aèries que ha difós la Guàrdia Civil aquest matí, el tren de Renfe ha quedat amb un vagó sobre les vies, un altre creuat i dos convertits en muntanyes de ferralla. En el cas del comboi d’Iryo —empresa que presta serveis d’alta velocitat entre Madrid i Andalusia o Catalunya, entre d’altres—, una part del tren ha quedat sobre els rails i l’altra, bolcada. Segons ha apuntat el president andalús, Juanma Moreno, el tren de Renfe ha quedat convertit en un «garbuix de ferralla» i ha avisat que a l’interior hi podria haver més morts que no es podran rescatar fins que actuï la maquinària pesada.
L’accident ferroviari d’Adamuz és ja un dels més greus a l’Estat d’ençà del sinistre d’Angrois (Galícia), al juliol de l’any 2013. En aquella ocasió, el tren accidentat també era un Alvia, i la tragèdia va acabar amb més de vuitanta morts. La magnitud de l’accident ha obligat el govern espanyol a cancel·lar la seva agenda, entre altres actes, una trobada de Pedro Sánchez amb Feijóo per parlar de l’enviament de tropes de pau a Ucraïna. De fet, el president del govern espanyol i els reis es traslladaran fins al lloc dels fets per conèixer de primera mà les tasques de rescat i acompanyar els afectats.