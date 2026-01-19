SUCCESSOS
El president de Renfe diu que està gairebé «descartat» que l’accident d’Adamuz es degui a un «error humà»
Fernández Heredia: «Tindrà a veure amb alguna qüestió del material mòbil d’Iryo o bé de la infraestructura; cal esperar»
El president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha afirmat aquest dilluns que «pràcticament» es considera «descartat» que el motiu de l’accident ferroviari que ha deixat gairebé quaranta morts a Adamuz (Còrdova) es degui a un «error humà». «Tindrà a veure amb alguna qüestió del material mòbil d’Iryo o bé de la infraestructura; cal esperar, no especular, i veure què diu la comissió d’investigació», ha afirmat en declaracions a RNE.
A parer seu, el descarrilament s’ha produït en «condicions estranyes» i és «massa aviat» per determinar-ne el motiu. «No tindrem una conclusió en breu, és molt complicat», ha assegurat, abans de detallar que ja s’estan prenent mostres de l’accident per poder-ne conèixer les causes.