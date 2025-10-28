Economia
Hisenda premia les famílies que cuiden de la gent gran amb fins 2.550 euros a la Renda 2025
La deducció s’aplicarà a aquells que convisquin amb majors de 65 anys i compleixin certs requisits
L’Agència Tributària aplicarà a la campanya de la Renda 2025 una deducció destinada a alleujar la càrrega econòmica de les famílies que conviuen amb persones majors de 65 anys. Aquest benefici fiscal permet reduir la base imposable fins 1.150 euros per cada ascendent, i 2.550 euros si la persona supera els 75 anys d’edat.
La desgravació no es tradueix en un ingrés directe, sinó en una rebaixa sobre la base de l’impost, fet que implica pagar menys o rebre una devolució major. Amb això, Hisenda pretén compensar part de la despesa que assumeixen les famílies cuidadores, especialment en un context de població cada vegada més envellida.
Per poder beneficiar-se del denominat mínim per ascendent, és imprescindible que aquella persona convisqui amb el contribuent durant almenys mig any —183 dies— i que els seus ingressos no superin els 8.000 euros anuals, sense comptar les rendes exemptes. A més, l’ascendent no pot haver presentat declaració amb rendes superiors a 1.800 euros.
Aquestes condicions s’han de complir íntegrament durant l’exercici fiscal per poder aplicar la deducció. Per això, és aconsellable revisar amb detall la situació familiar i econòmica abans de presentar la declaració. També convé conservar documentació que acrediti la convivència i els ingressos de l’ascendent, per si es requereix una comprovació posterior.
La deducció es gestiona directament a l’esborrany o programa d’ajuda de la Renda. En molts casos, les dades d'aquella persona apareixen ja precarregades, encara que el contribuent ha de verificar la informació i completar la que falti. Una revisió acurada pot suposar una diferència important en el resultat final de la declaració.
En un país on l’esperança de vida augmenta i el nombre de gent gran continua creixent, aquest tipus de beneficis fiscals adquireixen especial rellevància. No només alleugen l’economia de les famílies cuidadores, sinó que també fomenten que els grans puguin romandre al seu entorn familiar, millorant el seu benestar i reduint la pressió sobre els serveis públics d’atenció.