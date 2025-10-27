Viral
Una influencer que vivia en un poble de Tarragona desencadena la polèmica després de mudar-se a Andorra
La creadora de continguts gastronòmics 'Cocina con Coqui' ha estat durament criticada a les xarxes socials
L’influencer gastronòmica ‘Cocina con Coqui’ s’ha convertit en el centre de la polèmica després que es conegués que s’havia mudat a Andorra després d’haver publicat el seu primer llibre de receptes. Abans de traslladar-se, la creadora de contingut vivia en un petit poble de Tarragona, una dada que ha revelat a través de les seves xarxes socials.
Coqui, el seu nom real és Ke -en xinès- o Coco- en espanyol-, amb més d’un milió de followers a les xarxes, ha estat nominada en diversos premis de creadors de contingut. Això sí, la decisió de mudar-se a Andorra ha provocat una onada de crítiques a internet, on molts usuaris han qüestionat el seu trasllat en considerar que busca reduir la seva càrrega fiscal.
Comentaris com «et passes la vida utilitzant allò públic i, quan guanyes 4€, marxes a evadir impostos» s’han multiplicat a les seves publicacions. «Em queia bé... Però des que es va mudar a Andorra m’ha decepcionat» o «després d’escoltar que tributes a Andorra, unfollow i que et compri una altra persona el llibre» són altres de les crítiques que s’han pogut llegir.
Després de perdre milers de seguidors en només dos dies, Coqui ha volgut donar explicacions en un vídeo publicat a les seves xarxes. «Durant els darrers dies s’ha fet molt xivarri sobre on visc i faig el vídeo per quedar-me una miqueta més tranquil·la», ha afirmat. Al clip ha revelat que abans d’Andorra residia en un poble de Tarragona.
L’influencer ha insistit en la importància de la privacitat i ha demanat respecte als seus seguidors: «No m’agrada la idea que la gent sàpiga on visc... Com a recomanació, abans de comentar una cosa desagradable, penseu que darrere de les pantalles hi ha una persona que sent i pateix igual que tu», ha assenyalat.
Finalment, Coqui ha evitat entrar en polèmiques sobre el seu trasllat fiscal, centrant-se únicament en explicar la seva decisió de mantenir en secret el seu lloc de residència. Malgrat les crítiques, l’influencer continua promocionant el seu llibre de receptes, que coincideix amb el moment de més atenció mediàtica sobre la seva figura.