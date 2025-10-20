Viral
Canvi d’hora a Espanya: aquesta setmana torna l’horari d’hivern
Pedro Sánchez proposa a la UE que el 2026 es deixi de canviar l’hora dues vegades l’any
Amb el final de l’estiu i l’arribada de la tardor, a més de produir-se una baixada important de les temperatures, els dies cada vegada són més curts i les nits s’allarguen més. Amb l’arribada del mes d’octubre, com passa cada any, es produeix el canvi d’hora i es passa de l’horari d’estiu a l’horari d’hivern.
El canvi d’hora, que s’implementa per aprofitar millor la llum solar i reduir el consum energètic, continua sent un tema polèmic. Espanya, com a membre de la Unió Europea, compleix amb la directiva europea, la qual estableix les dates d’inici i final de l’horari d’estiu: començant al març i finalitzant a l’octubre. Aquesta mesura es va adoptar a Europa l'any 1980, però va ser el 2000 quan es van regular les normatives actuals.
Camp de Tarragona
Els 12 pobles medievals més bonics de Tarragona per visitar aquesta tardor
Daniel Cabezas Ramírez
La controvèrsia sobre el canvi d’hora ha cobrat força en els darrers anys. L’any 2018, la Comissió Europea va dur a terme una consulta pública en la qual més del 80% dels 4,6 milions de ciutadans que van participar es van manifestar a favor d’eliminar els canvis d’hora. En resposta a aquesta sol·licitud, la Comissió va proposar d’acabar amb aquesta pràctica, i que el darrer canvi d’hora tingués lloc el març de 2019.
Tanmateix, la falta de consens entre els països membres de la Unió Europea i la pandèmia van retardar la possible anul·lació del canvi horari fins el 2021, sense arribar a concretar-se una decisió definitiva. A Espanya, la qüestió del canvi d’hora també genera debat. El 2018, el Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) va revelar que el 65% dels espanyols preferien mantenir-se en l’horari d’estiu.
Conca de Barberà
El millor bosc de Tarragona per buscar bolets: ideal per trobar rovellons
Daniel Cabezas Ramírez
Pedro Sánchez demanarà que es deixi de canviar d’hora
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest mateix dilluns que proposarà a la UE que es deixi de canviar l’hora dues vegades l’any. «Ja no té sentit. Gairebé no ajuda a estalviar energia i té un impacte negatiu en la salut i la vida de la gent», ha argumentat en un missatge al seu perfil de la xarxa social X.
Per aquesta raó, avança que el govern espanyol proposarà aquesta qüestió al Consell d’Energia i demanarà que es posi en marxa «el mecanisme de revisió competent» amb l’objectiu de deixar de canviar les hores l'any 2026. Sánchez destaca que totes les enquestes que pregunten sobre aquest tema a espanyols i europeus, majoritàriament els enquestats es manifesten en contra de canviar les hores.
El pròxim canvi d’hora serà el tradicional pas de l’horari d’estiu al d’hivern, que es produirà l’últim diumenge d’octubre. Així doncs, durant la matinada del dissabte 25 al diumenge 26 d’octubre els rellotges es retardaran una hora, per la qual cosa a les 03 h. tornaran a ser les 02 h.