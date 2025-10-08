Viral
Canvi d’hora a Espanya: aquest és el dia en el qual torna l’horari d’hivern
El CIS va revelar que el 65% dels espanyols preferien no canviar d’hora i mantenir-se en l’horari d’estiu
Amb el final de l’estiu i l’arribada de la tardor, a més de produir-se una baixada important de les temperatures, els dies cada vegada són més curts i les nits s’allarguen més. Amb l’arribada del mes d’octubre, com passa cada any, es produeix el canvi d’hora i es passa de l’horari d’estiu a l’horari d’hivern.
El canvi d’hora, que s’implementa per aprofitar millor la llum solar i reduir el consum energètic, continua sent un tema polèmic. Espanya, com a membre de la Unió Europea, compleix amb la directiva europea, la qual estableix les dates d’inici i final de l’horari d’estiu: començant al març i finalitzant a l’octubre. Aquesta mesura es va adoptar a Europa l'any 1980, però va ser el 2000 quan es van regular les normatives actuals.
La controvèrsia sobre el canvi d’hora ha cobrat força en els darrers anys. L'any 2018, la Comissió Europea va dur a terme una consulta pública en la qual més del 80% dels 4,6 milions de ciutadans que van participar es van manifestar a favor d’eliminar els canvis d’hora.
En resposta a aquesta sol·licitud, la Comissió va proposar d’acabar amb aquesta pràctica, i que l’últim canvi d’hora tingués lloc el març de 2019. Tanmateix, la falta de consens entre els països membres de la Unió Europea i la pandèmia van retardar la possible anul·lació del canvi horari fins el 2021, sense arribar a concretar-se una decisió definitiva.
A Espanya, la qüestió del canvi d’hora també genera debat. L'any 2018, el Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) va revelar que el 65% dels espanyols preferien mantenir-se en l’horari d’estiu. Tanmateix, fins el moment, l'Estat no ha pres una decisió final sobre si adoptarà l’horari d’hivern o el d’estiu de forma permanent.
El pròxim canvi d’hora serà el tradicional pas de l’horari d’estiu al d’hivern, que es produirà l’últim diumenge d’octubre. Així doncs, durant la matinada del dissabte 25 al diumenge 26 d’octubre els rellotges es retardaran una hora, per la qual cosa a les 03 h. tornaran a ser les 02 h.