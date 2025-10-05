Societat
La Flotilla assegura que 6 dels 19 activistes que s'han quedat a Israel han iniciat una vaga de fam
La plataforma denuncia la manca d'interlocució amb el Ministeri d'Exteriors
La Flotilla ha assegurat que 6 dels 19 activistes que s'han quedat a Israel han iniciat una vaga de fam. Es tracta de les mateixes persones que durant la travessa cap a Gaza van manifestar la seva intenció de dur a terme aquesta mesura de protesta en cas de ser abordats, segons ha explicat en un comunicat La Flotilla, en què denuncia que desconeix la situació processal d'uns altres 28 activistes reclosos a la presó de Ktzi'ot.
Així mateix, ha denunciat que no ha pogut disposar d'interlocució amb el Ministeri d'Exteriors durant el darrer mes quan li ho ha requerit ni amb el responsable d'assumptes consulars de l'ambaixada espanyola a Tel Aviv com la persona designada pel ministeri com a interlocutor amb les autoritats israelianes.
En el comunicat aquest diumenge a la tarda, la Flotilla considera que aquest responsable ha de «prestar la deguda assistència a les 49 participants».
D'altra banda, el col·lectiu explica que desconeix la situació processal d'altres 28 participants que actualment estan empresonats per aquest «manca d'informació» sobre el terreny. Segons apunten, el grup d'advocats d'Abdalah, que presta suport legal a la Global Sumud Floitilla, està patint «multitud de traves» per part de les autoritats israelianes.
«Això ha aportat que més de 200 participants no hagin tingut assistència lletrada durant les audiències ni s'hagin pogut entrevistar amb la totalitat per la falta de temps concedit dins de la presó», continua.
Pel que fa els membres que ja han sortit del país, tenen prevista la seva arribada aquest vespre a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas al voltant de les vuit del vespre. En aquest grup, també hi viatgen participants d'almenys dos països més: Països Baixos i Portugal.