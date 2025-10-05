Política
El doctorand de la URV Adrià Plazas es nega a signar la deportació i seguirà empresonat a Israel
Juntament amb la diputada de la CUP Pilar Castillejo al·lega que acceptar-ho implica assumir que havien entrat «il·legalment» a Israel
La diputada de la CUP i el membre del secretariat nacional Adrià Plazas s'han negat a signar la deportació immediata d'Israel i no viatjaran amb el primer grup de 21 membres de la Flotilla aquest diumenge.
Així n'han informat des de la formació anticapitalista, que han al·legat que volen «continuar exercint pressió internacional des de la presó de Ketziot».
Els dos retinguts han al·legat que la signatura implicava assumir que havien entrat de forma il·legal a Israel. «És del tot incorrecte. Van ser les forces d'ocupació que els va segrestar i forçar a anar, en contra de la seva voluntat, a terres ocupades», assenyala el comunicat del partit, que insisteix que «la seva intenció era arribar a Gaza per a obrir un corredor humanitari».
D'altra banda, la CUP ha reiterat l'exigència de «l'alliberament immediat» de tots els activistes retinguts, i ha denunciat «el tracte degradant i agressiu que han rebut, la manca d'accés a aigua i alimentació suficients, i la manca d'informació de les autoritats espanyoles i catalanes cap als familiars dels activistes».