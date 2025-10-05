Actualitat
Colau, Coronas i 19 membres més de la Flotilla surten de Tel-Aviv rumb a Espanya
L'arribada dels activistes catalans a Barcelona està prevista a les 22.50
El primer grup de 21 membres espanyols de la Flotilla ja han sortit en avió des de Tel-Aviv rumb a Espanya, segons ha informat el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares. Entre aquests primers deportats, d'un total de 49 ciutadans espanyol, hi ha l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i el regidor d'ERC a l'Ajuntament Jordi Coronas.
Està previst que l'avió aterri a l'aeroport de Barajas a les 20.20, des d'on volaran cap a Barcelona, on arribaran sobre les 22.50. A diferència de Colau i Coronas, entre els 21 activistes que podran tornar aquest diumenge a Espanya no hi ha la diputada de la CUP Pilar Castillejo i el membre del secretariat nacional del partit Adrià Plazas, perquè s’han negat a signar la deportació immediata d’Israel.
Fonts del Ministeri d’Exteriors han indicat que ja s’ha trucat a totes les famílies que tenen ciutadans espanyols entre els 21 repatriats que tornaran aquest diumenge des de Tel-Aviv i se’ls ha donat informació sobre el vol. Les mateixes fonts recorden que s’han habilitat telèfons per als familiars, que estaran operatius fins que quedin en llibertat.
Una delegació d'ERC i la parella de Jordi Coronas s'han desplaçat fins a Madrid, des d'on acompanyaran el regidor fins a Barcelona. A la terminal 1 de l'aeroport del Prat seran rebuts pel president del partit, Oriol Junqueras; la secretària general, Elisenda Alamany, i militants.
També Ada Colau serà rebuda per companys dels Comuns. Per la seva banda, en una publicació al compte d’Instagram de Jaume Asens, l’eurodiputat dels Comuns ha fet una crida a rebre els activistes a les vuit del vespre a l’aeroport de Barajas.