El millor lloc d’Espanya per jubilar-se i viure com un rei segons la premsa britànica

Segons mitjans britànics, hi ha llocs on es pot viure còmodament amb una pensió de 1.000 euros al mes

Imatge de la Costa Blanca, a Alacant.

Daniel Cabezas Ramírez
Daniel Cabezas Ramírez

Per a molts britànics, jubilar-se a Espanya no només és una fantasia assolellada, sinó una realitat assequible. Amb un clima envejable, atenció mèdica de primer nivell i un cost de vida raonable, el país es consolida com un destí ideal per a gaudir d’una jubilació tranquil·la. Segons mitjans britànics, hi ha diversos llocs a Espanya on es pot viure còmodament amb una pensió de 1.000 euros al mes, sense renunciar a qualitat ni benestar.

Un dels destins més destacats és Almuñécar, a la Costa Tropical andalusa. Aquesta localitat costanera combina bellesa natural, tranquil·litat i bon clima durant tot l’any. És especialment atractiva per a aquells que busquen evitar les aglomeracions d’altres zones turístiques més massificades, i ofereix una comunitat internacional activa, accés a activitats a l’aire lliure i proximitat tant al mar com a la muntanya.

La Costa Blanca, a Alacant, continua sent un clàssic entre els jubilats britànics. Les seves platges extenses, serveis accessibles i preus competitius la converteixen en una opció molt valorada. La vida aquí transcorre amb calma, ideal per a aquells que volen gaudir del sol, la gastronomia mediterrània i una bona qualitat assistencial sense grans complicacions econòmiques.

Torrox, a la província de Màlaga, presumeix del “millor clima d’Europa”, amb més de 300 dies de sol a l’any. Malgrat estar en plena Costa del Sol, els seus preus són més baixos que en altres punts propers com Marbella o Nerja, fet que permet a molts jubilats estirar la seva pensió sense sacrificar estil de vida.

Lluny del mar, l’interior també ofereix joies poc conegudes com Palència, a Castella i Lleó. Aquesta ciutat combina història, tranquil·litat i un cost de vida un 30% per sota de la mitjana nacional. Encara que no té costa, la seva excel·lent connexió amb Madrid permet gaudir d’escapades urbanes amb facilitat.

