El millor lloc d’Espanya per jubilar-se i viure com un rei segons la premsa britànica
Segons mitjans britànics, hi ha llocs on es pot viure còmodament amb una pensió de 1.000 euros al mes
Per a molts britànics, jubilar-se a Espanya no només és una fantasia assolellada, sinó una realitat assequible. Amb un clima envejable, atenció mèdica de primer nivell i un cost de vida raonable, el país es consolida com un destí ideal per a gaudir d’una jubilació tranquil·la. Segons mitjans britànics, hi ha diversos llocs a Espanya on es pot viure còmodament amb una pensió de 1.000 euros al mes, sense renunciar a qualitat ni benestar.
Un dels destins més destacats és Almuñécar, a la Costa Tropical andalusa. Aquesta localitat costanera combina bellesa natural, tranquil·litat i bon clima durant tot l’any. És especialment atractiva per a aquells que busquen evitar les aglomeracions d’altres zones turístiques més massificades, i ofereix una comunitat internacional activa, accés a activitats a l’aire lliure i proximitat tant al mar com a la muntanya.
La Costa Blanca, a Alacant, continua sent un clàssic entre els jubilats britànics. Les seves platges extenses, serveis accessibles i preus competitius la converteixen en una opció molt valorada. La vida aquí transcorre amb calma, ideal per a aquells que volen gaudir del sol, la gastronomia mediterrània i una bona qualitat assistencial sense grans complicacions econòmiques.
Torrox, a la província de Màlaga, presumeix del “millor clima d’Europa”, amb més de 300 dies de sol a l’any. Malgrat estar en plena Costa del Sol, els seus preus són més baixos que en altres punts propers com Marbella o Nerja, fet que permet a molts jubilats estirar la seva pensió sense sacrificar estil de vida.
Lluny del mar, l’interior també ofereix joies poc conegudes com Palència, a Castella i Lleó. Aquesta ciutat combina història, tranquil·litat i un cost de vida un 30% per sota de la mitjana nacional. Encara que no té costa, la seva excel·lent connexió amb Madrid permet gaudir d’escapades urbanes amb facilitat.