El Congrés descarta una moció del PP contra el finançament per l’abstenció de Vox

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'abstenció dels diputats de Vox al Congrés dels Diputats ha permès que no s’aprovi aquest dimecres una moció del PP contra l'acord de finançament català tancat entre ERC i el PSC. Segons els populars, aquest pacte vulnera la Constitució, s'ha negociat bilateralment i amenaça amb «trencar els principis d'igualtat, equitat i solidaritat».

Finalment, la iniciativa dels populars s’ha descartat amb 139 vots a favor, 171 en contra i les 33 abstencions dels de Santiago Abascal. Junts no han participat en les votacions que s'han celebrat aquesta tarda a la cambra baixa perquè han marxat a Catalunya per participar en els actes i manifestacions convocades per l'independentisme amb motiu de la Diada.

Al torn de defensa de la moció, el diputat popular Juan Bravo havia dit que la falta d'explicacions del PSOE sobre els seus acords amb Junts i ERC es deu a les cessions «vergonyoses» que han fet a canvi de les investidures de Pedro Sánchez i Salvador Illa. «Ens volen explicar quina part dels 23.000 milions que s’aporten al sistema comú ja no s’aportaran? Siguin honestos, expliquin als espanyols les conseqüències de les seves cessions», ha asseverat.

Segons els d’Alberto Núñez Feijóo, el model de finançament singular que s’ha ofert suposarà més impostos i el deteriorament dels serveis públics. «Parlem d’igualtat entre espanyols, i vostès han decidit privilegiar uns independentistes», ha asseverat abans de dir que l’executiu de Pedro Sánchez no és «viable» i es dedica només a «agonitzar».

Des de Coalició Canària, la diputada Cristina Valido ha recordat que el sistema de finançament està «més que caducat», però que s’ha de negociar conjuntament i amb transparència. «Quan les dues parts firmants diguin el mateix podrem modificar la nostra posició, però avui el que volem és que les regles del joc no es canviïn entre dos», ha explicat en un discurs on ha marcat diferències entre el que els socialistes van pactar amb ERC per investir Salvador Illa i les singularitats que té ja el model canari.

Vox es desmarca

En la seva intervenció, Vox no avançat el sentit del seu vot i s’ha limitat a criticar les cessions a Catalunya que s’han fet tant en govers del PSOE com del PP. Poc després de la votació, el partit ha explicat que havia preparat una esmena a la moció que els populars «s'han negat a negociar». En aquesta proposta, apuntaven que el model autonòmic ha estat la base sobre la qual «els separatistes han aconseguit accedir a més recursos econòmics, per gestionar un volum creixent de competències, sovint en detriment de la igualtat entre els espanyols o la qualitat dels serveis prestats».

El PSOE veu marge per un acord ampli

Des del PSOE, la diputada Alicia Álvarez no ha entrat al contingut de la proposta sobre finançament, però ha destacat que el compromís dels socialistes és crear un sistema «més just» i que permeti una major cohesió «social i territorial». «Hi ha un marge gran per trobar-nos en aquest debat», ha apuntat. Dirigint-se als diputats canaris, Álvarez ha afegit que el nou model que defensa l’executiu espanyol permetrà també conservar singularitats més enllà de Catalunya. «Si us plau, deixin d’enfrontar territoris i tinguem un discurs tranquil», ha reclamat.

ERC: «Toxicitat extrema»

Per a la diputada d’ERC Teresa Jordà, la proposta de moció del PP contra el finançament singular de Catalunya és «incendiària i infumable» i contradiu la posició que mantenien els mateixos populars catalans en el passat. «Ens han presentat un text amb una toxicitat extrema», ha asseverat abans de manifestar que l’acord tancat amb el PSC pel finançament permet que Catalunya tingui «la clau de la caixa». «La sobirania fiscal no és un privilegi», ha reblat en una intervenció on ha denunciat també «l’anticatalanisme» del PP.

Els socis de Sánchez, contra el PP

Dins la majoria de la investidura de Pedro Sánchez, formacions com el BNG han criticat el PP assegurant, per exemple, que qui «roba» a Galícia no és Catalunya, sinó l’Estat espanyol. Des de Podemos també han acusat els populars de voler utilitzar el debat sobre el finançament per atiar conflictes territorials amb un discurs «antipatriota». En el cas del PNB, han recordat que ells no estan al «règim comú», però volen defensar el dret a negociar bilateralment temes com el finançament, mentre que Compromís ha acusat els de Núñez Feijóo de voler enfrontar les comunitats entre si.

Et pot interessar: