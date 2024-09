Posen en marxa ajuts de 200 euros durant 6 mesos per als universitaris que marxin d'Erasmus

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament de Recerca i Universitats ha destinat 2.750.000 milions d'euros al programa MOBINT-MIF 2024-2025, que vol ajudar en la mobilitat internacional dels estudiants. La dotació s'incrementa així en 30.000 euros respecte a l'any passat. L'objectiu dels ajuts és contribuir al finançament de les despeses relacionades amb els estudis a altres països, amb 200 euros mensuals fins a un màxim de sis mesos.

Els ajuts es poden sol·licitar fins al 9 d'octubre. Els sol·licitants han d'haver superat com a mínim 60 crèdits quan presenten la petició -excepte els qui participin en programes de mobilitat obligatòria-, haver estat seleccionats per a un programa de mobilitat internacional i acreditar un nivell B2 d'anglès, francès, alemany o italià.

Els ajuts tenen tres modalitats segons el programa de mobilitat de l'estudiant. La primera modalitat és per a estudiants de les universitats catalanes que participen en el programa Erasmus+ i altres països europeus com el Regne Unit, Suïssa o Andorra, entre d'altres. La segona modalitat és per estudiar a països de la resta del món, i la tercera per a estudiants en l'àmbit educatiu, ja que s'emmarca en el programa de millora i innovació en la formació de mestres.

Per optar als ajuts cal tenir la ciutadania d'un estat membre de la UE. En cas de ser estudiant no comunitari, cal acreditar la condició de resident i haver formalitzat la matrícula en una universitat del sistema català el curs acadèmic 2023-2024 i que aquesta situació es mantingui mentre duri l'ajut del curs 2024-2025. En el marc de les relacions bilaterals amb l'Euroregió Pirineus Mediterrània, també està previst un ajut complementari per a estudiants universitaris catalans que cursin estudis en universitats a Occitània.

