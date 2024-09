Shakira acusa Hisenda de voler-la «cremar públicament a la foguera» i defensa que va pagar més del que li tocava

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Shakira ha acusat Hisenda d'estar més interessada en cremar-la «públicament a la foguera» que en escoltar les seves raons i ha assegurat que ha acabat pagant més del que li pertocava.

La cantant colombiana ho ha dit en una carta publicada a 'El Mundo', on assegura que l'Agència Tributària va construir un «artificiós relat» que confonia i manipulava el desig d'establir-se en un país i el de que prosperés una relació que es desenvolupava en aquest país per tal de convertir-la en resident fiscal des del 2011.

Shakira insisteix que no ho era llavors i que quan ho va ser ho va declarar. Amb tot, diu que va decidir arribar a un pacte en el judici pels seus fills. En la missiva, retreu que una institució creada per al servei als ciutadans «no hauria d'utilitzar tot el seu poder i recursos per a criminalitzar capritxosament a qui li convé». Però afegeix: «Tothom sap que el romanç es ven bé».

