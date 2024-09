El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón es jubila

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El fins ara jutge titular del Jutjat d'Instrucció 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, s'ha jubilat aquest dilluns després de tancar amb un error processal la investigació sobre el Tsunami Democràtic. A mes i mig de complir 72 anys –l'edat màxima per a l'exercici de jutge- García Castellón marxa sense haver pogut culminar la persecució penal de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, a qui mantenia fora de l'àmbit d'abast de l'amnistia amb una acusació per terrorisme. García Castellón també és el magistrat que va instruir la causa dels CDR, també per terrorisme i pendent d'una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

El passat 20 de juny el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va aprovar que avancés la seva jubilació, prevista pel 16 d'octubre, al 2 de setembre. García Castellón culmina d'aquesta manera un pas per l'Audiència Nacional que va iniciar l'any 2017 i que també l'ha situat com a instructor de causes com el cas 'Dina' contra Pablo Iglesias –finalment arxivat pel Tribunal Suprem- així com les causes 'Púnica' i 'Leo' o el cas Villarejo.

García Castellón va ser un dels magistrats que ha impedit fins ara que s'apliqui la llei d'amnistia a l'expresident Puigdemont. Coincidint amb la negociació del text, va reactivar el cas Tsunami Democràtic i va acusar-ne els líders de terrorisme. Posteriorment, va anar adaptant la qualificació dels fets per esquivar les modificacions que feien el PSOE i les forces independentistes.

Tot plegat es va acabar el 9 de juny, quan va acordar l'arxivament de la causa del Tsunami després que l'Audiència Nacional va invalidar tota la seva instrucció posterior el juliol del 2021 per un error processal que havien detectat les defenses. El jutge havia prorrogat la investigació hores després que expirés el termini de què disposava. L'arxivament va permetre el retorn de l'exsecretària general d'ERC, Marta Rovira, després d'anys d'exili a Suïssa.

No és el cas de Puigdemont, que té pendent la causa al Tribunal Suprem, on el jutge Pablo Llarena manté l'acusació de malversació, i una altra causa als jutjats de Barcelona pel cas 'Volhov' la suposada trama russa del procés, que es troba a mans del jutge Joaquín Aguirre.

Et pot interessar: