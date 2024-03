L'Audiència Nacional dona tres hores a les operadores perquè suspenguin l'accés a Telegram

Un telèfon mòbil mostra el canal de Telegram de l'ACN, on apareix l'última hora del bloqueig de la xarxa de missatgeria ordenat per l'Audiència Nacional.ACN

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha donat tres hores a les operadores de telecomunicacions perquè suspenguin l'accés a Telegram. El magistrat va ordenar divendres el tancament de l'aplicació de forma cautelar arran d'una denúncia presentada per Mediaset, Atresmedia i Movistar Plus per incompliment dels drets d'autor. Segons l'auto, el temps començarà a córrer tres hores després «de la recepció de la comunicació judicial». En una interlocutòria, el titular del jutjat d'instrucció número 5 de Madrid relata que les autoritats de les Illes Verges no han col·laborat amb la investigació que buscava informació per identificar quins titulars dels comptes han comès les pressumptes infraccions de drets de la propietat intel·lectual.

Segons Pedraz, per continuar la instrucció és necessària la informació demanada a través de la comissió rogatòria a les Illes Verges, de la qual encara no tenen notícies, encara que la petició es va fer el 28 de juliol del 2023. A parer del jutjat, l'incompliment reiterat de la petició impedeix la continuació de la instrucció de la causa.

En aquesta comissió es va sol·licitar que Telegram informés sobre dades que permetrien identificar els titulars dels comptes que allotgen contingut protegit per drets d'autor sense permís. Atesa la «falta de col·laboració» de les autoritats d'illes Verges, el jutge ha decidit adoptar la suspensió cautelar de l'aplicació, tal com demanaven les acusacions particulars.

Telegram continua funcionant, però que previsiblement s'anirà bloquejant progressivament ja que les companyies de telecomunicacions estan obligades a assumir l'ordre de l'Audiència Nacional. L'auto exigeix la suspensió de la xarxa de missatgeria a Vodafone, Orange, Masmóvil, Digi Spain, Telefóninca, Avatel, Adamo Telecom Iberia, Aire Networks del Mediterráneo i Procono.

El termini d'investigació judicial d'aquesta causa serà de sis mesos, és a dir, fins al 29 de setembre.

Malestar al Col·legi oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicacions de Catalunya

El bloqueig de Telegram ordenat per l'Audiència Nacional divendres al vespre ha despertat malestar al Col·legi oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicacions de Catalunya, que ho veu «un atac a la competència irrealitzable». En declaracions a l'ACN, el seu degà, Jordi Farré, diu a més que «és com si es prohibissin els editors de text» i es retornés «a la màquina d'escriure». Telegram, diu, té avantatges respecte whatsapp, sobretot la capacitat de sincronitzar grups de persones molt nombrosos i la transferència d'arxius molt més grans, perquè tota la informació «està al núvol». Moltes organitzacions l'han adoptat, com el mateix Col·legi, que hi té allotjat el seu tauler d'anuncis i per això la decisió del jutge els perjudica «moltíssim».

Jordi Farré ha explicat que, degut al seu funcionament orgànic, la informació a Telegram s'allotja al núvol, i per tant permet no només compartir arxius més grans, sinó «sincronitzar molts mòbils» i fer comunicacions amb grups molt grans. A més, Farré lloa la cura de la privacitat en aquesta xarxa respecte l'altra gran aplicació de missatgeria instantània. «Es perden moltes prestacions, amb aquest conflicte», lamenta.

El degà dels enginyers tècnics de comunicació troba «en certa manera irrealitzable» aquest bloqueig, i també avisa que «si es prohibeix una marca les altres queden beneficiades; va contra la competència».

Farré veu desproporcionada la mesura i pel nivell actual d'ús i les seves prestacions, equipara el bloqueig de Telegram amb la prohibició dels editors de text i el retorn a la màquina d'escriure.

En tot cas, i malgrat el bloqueig cautelar de la xarxa ordenat ahir al vespre pel jutge de l'AN Santiago Pedraz arrel d'una denúncia de tres grans operadors audiovisuals de l'Estat per pirateria a Telegram, la xarxa seguia funcionant aquest dissabte al matí.