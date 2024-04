L'Audiència Nacional suspèn la vista d'al·legacions de les defenses de l'Operació Judes

L'Audiència Nacional ha suspès aquest dilluns la vista d'al·legacions que s'havia de celebrar a Madrid en presència de les defenses dels acusats de l'Operació Judes. Segons ha explicat l'advocada dels CDR processats, Eva Pous, la cita s'ha anul·lat per la petició d'un dels lletrats, que era de baixa. La sala ha avançat que es tornaria a convocar la vista, però no ha posat data. En els seus escrits, fiscalia sol·licita fins a vint-i-set anys de presó per alguns dels encausats, però la defensa, liderada per Alerta Solidària, argumenta que el judici no s'hauria de produir per la tramitació de la llei d'amnistia. Abans de la trobada, representants de l'entitat han assegurat que la tramitació de la llei ha accelerat tota la instrucció del cas.

«Hi ha un projecte de llei (d'amnistia) que si tot va com sembla, cap a mitjans maig estarpa publicat i serà de ple efecte i l'aplicació en aquest cas, així que no té massa sentit continuar amb la tramitació d'aquest procediment», ha argumentat Pous. A parer seu, el judici de l'Operació Judes no hauria d'haver existit «mai», però amb la llei de perdó hi ha «elements objectius» per aturar-se.

«Confiar, en l'Estat espanyol, no ho confiem gens ni mica, però per la literalitat del text seria un cas que entraria al cent per cent a la llei d'amnistia. Tot i axó, no som naïf, coneixem perfectament el que fa l'Estat i en quins paràmetres es mou i segurament ho haurem de batallar», ha argumentat en declaracions a la premsa des de la porta de l'Audiència Nacional.

Abans de l'inici de la vista, el portaveu d'Alerta Solidària Martí Majoral ha explicat a l'ACN que les defenses tenen «arguments de pes» per demostrar a la justícia que tota l'Operació Judes és «un muntatge» i els seus acusats haurien de ser absolts. Tot i això, ha defensat que l'aplicació de l'amnistia permetria «estalviar» el patiment que suposaria el judici que, a parer seu, vol mostrar un relat «fals» per vincular independentisme i terrorisme.

«Hay un proyecto de ley (de amnistía) que si todo va como parece, hacia medios mayo estará publicado y será de lleno efecto y la aplicación en este caso, así que no tiene demasiado sentido continuar con la tramitación de este procedimiento,» ha argumentado Pous. Según su opinión, el juicio de la Operación Judas no tendría que haber existido «nunca», pero con la ley de perdón hay «elementos objetivos» para detenerse.

«Confiar, en el Estado español, no lo confiamos nada, pero por la literalidad del texto sería un caso que entraría al cien por cien a la ley de amnistía. A pesar de eso, no somos naïf, conocemos perfectamente lo que hace el Estado y en qué parámetros se mueve y seguramente lo tendremos que batallar», ha argumentado en declaraciones en la prensa desde la puerta de la Audiencia Nacional.

Antes del inicio de la vista, el portavoz de Alerta Solidaria Martí Majoral ha explicado a la ACN que las defensas tienen «argumentos de peso» para demostrar a la justicia que toda la Operación Judas es «un montaje» y sus acusados tendrían que ser absueltos. Sin embargo, ha defendido que la aplicación de la amnistía permitiría «ahorrar» el sufrimiento que supondría el juicio que, según su opinión, quiere mostrar un relato «falso» para vincular independentismo y terrorismo.

La llei ha «accelerat» el procediment

«Si ens podem evitar el judici, millor», ha defensat Majoral. A parer seu, tot el procediment es fa «en camp contrari» i amb un àrbitre «amb les cartes marcades» malgrat les evidències. «Estem davant d'uns tribunals polítics que fa molt temps que han perdut tota imparcialitat, si és que la van tenir mai», ha agregat.

Alerta Solidària, entitat que vehicula la defensa de bona part dels acusats, considera que la propia tramitació de l'amnistia ha «accelerat» tot el procediment d'una Operació Judes que investiga suposades intencions terroristes per part d'un grup de CDR del Vallès Occidental. «Veiem que han anat molt ràpids a la fase final quan es va començar a parlar de la llei d'amnistia», assevera Majoral.

«Tot s'ha anat accelerant molt. És evident que a l'Audiència Nacional i al Tribunal Suprem s'hi fa política de manera bastant bruta», ha lamentat. «La tramitació ha accelerat tràmits i tota la causa de l'Operació Judes i Tsunami Democràtic», ha resolt.

Els acusats i l’amnistia

Xevi, un dels acusats del procediment contra els CDR, ha indicat a l'ACN que està vivint la instrucció com una part més de la «repressió» contra els encausats i les seves famílies. «Tinc moltes ganes que s'acabi tot ja», explicava des de Madrid. Pel que fa a l'aplicació de l'amnistia, s'ha mostrat conservador. «Fins que no em truquin els advocats i ens diguin que s'ha acabat tot, no em creuré res», ha agregat. A parer seu, tot el debat sobre la llei ha permès «remoure» la visió sobre els procediments que se'ls ha aplicat els darrers anys.