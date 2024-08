Sanitat recomana «valorar» vacunar-se contra la verola del mico als que han de viatjar a països afectats

Xeringues per vacunar contra la verola del mico, a Fira de Barcelona.ACN

El Ministeri de Sanitat recomana a les persones que han de viatjar als països afectats per la propagació de la verola del mico que se citin en els Centres de Vacunació Internacional per tal de «valorar la possible indicació de la vacuna».

Així ho ha informat a través d'un comunicat després de la reunió del comitè de seguretat sanitària de la Unió Europea, que ha considerat «baix» el risc de propagació de la nova variant de la malaltia a la població general i ha descartat promoure el tancament de fronteres o la vacunació de la població. L'executiu espanyol ha anunciat que publicarà setmanalment l'informe epidemiològic de la malaltia -ara es publicaven dades cada mes-, i que reforçarà la informació per als viatgers, entre d'altres mesures.

En un missatge a la xarxa X, la ministra de Sanitat, Mónica García, ha informat que en els últims deu dies, a l'Estat, s'han detectat un total de quatre casos de verola del mico. Des de principis d'any se n'han detectat 268. García ha indicat que en els propers dies el ministeri mantindrà reunions amb les comunitats autònomes per abordar l'increment dels casos.

Així mateix, ha informat que el govern espanyol ha decidit augmentar la coordinació amb les autoritats aeroportuàries i explorar la possibilitat de realitzar controls en aigües residuals per monitorar l'evolució del virus. En la mateixa línia, l'executiu ha reactivat el Grup de Treball d'Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) amb la societat civil i les societats científiques. Segons ha informat el govern espanyol, s'han reunit ja en dues ocasions durant el mes d'agost i la previsió és que es tornin a trobar aquest pròxim divendres.

Alhora, el ministeri ha indicat que el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències (CCAES) està treballant en l'avaluació del risc de la malaltia per a l'Estat i en l'actualització del document de «preguntes freqüents» que es dirigeix a la població general.

Sanitat també ha apuntat que aquest dimarts es reunirà la Ponència d'Alertes i el dimecres la Comissió de Salut Pública, reunions en què es discutirà la possibilitat d'actualitzar els protocols d'actuació i la millora de la vigilància per obtenir informació sobre el virus amb l'objectiu «d'optimitzar la presa de decisions».

«Sense alarmar però, sobretot, sense deixar de treballar en una millora de la vigilància epidemiològica, una vacunació més àmplia dels grups de població indicats i sempre de la mà de la societat civil i les societats científiques, avaluant el risc i adaptant les mesures», ha dit la ministra.

«El que s'ha de fer és vigilar i vacunar la població que s'ha de vacunar», ha afirmat, al seu torn, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, en un vídeo comunicat. Padilla ha afirmat que l'Estat té «estoc de vacunes totalment suficient i adequat» per a la població i ha demanat «aconseguir que les vacunes arriben al centre d'Àfrica, on ara mateix hi ha un problema de salut pública».

