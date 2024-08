Sanitat estudia modificar l’estratègia de vacunació de MPOX

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Sanitat valora introduir algun canvi en l’estratègia de vacunació del MPOX, actualment indicada per a persones que mantenen relacions sexuals de risc, personal sanitari de consultes especialitzades i treballadors de laboratori, i plantejarà mesurades per a aquelles que es desplacin als països on és actiu el brot.

Així ho indica la ministra de sanitat, Mónica García, en un fil publicat en el seu compte de la xarxa social X, en el qual torna a recordar que la gravetat del MPOX es concentra en alguns països de l’Àfrica, amb la República Democràtica del Congo com a epicentre i, per tant, l’emergència internacional «s’ha de centrar a millorar la situació allà».

Recorda també que Espanya ha passat de 7.500 a 264 casos anuals «gràcies a la vigilància i la vacunació» i que, «en aquest afany per millorar aquestes eines», Sanitat va llançar una comunicació perquè les persones que van rebre una dosi rebin la segona.

García explica que en els propers dies mantindrà reunions amb la Unió Europea i amb les comunitats autònomes per actualitzar les mesures existents i avaluar la necessitat de desenvolupar-ne alguna de nova.

En aquest sentit, i després de posar èmfasi en el qual a Espanya i el conjunt d’Europa el risc és sota, la titular de Sanitat insisteix que «el risc més gran es troba en persones que viatgin a països amb brots importants de MPOX a l’Àfrica», per la qual cosa sobre elles plantejaran «noves accions».

Les persones de grups de risc s’han de vacunar, diu la ministra abans d’assegurar que la majoria dels contagis a Espanya han vingut per relacions sexuals, encara que no és aquesta l’única via de transmissió.

Sanitat disposarà en les properes setmanes de més dades sobre la nova variant, per la qual cosa demana prudència «a l’hora d’extrapolar conclusions d’altres contextos, amb altres sistemes i altres realitats.»

I precisa que «la bona actuació» davant MPOX a Espanya entre 2022 i 2024 va ser «gràcies al treball conjunt amb les comunitats autònomes i, sobretot, amb els col·lectius que van permetre abordar això sense estigma i amb efectivitat».

Mónica García conclou el seu missatge lamentant l’«error» d’«haver arribat a això sense un acord internacional de pandèmies que ajudi a vehiculizar l’ajuda i a preparar-se per a aquestes circumstàncies de manera global». «Empenyem perquè aviat sigui realitat», postil·la.

Et pot interessar: