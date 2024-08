Salut subratlla que la possibilitat de transmissió per verola del mico és molt baixa a Catalunya

Xeringues per vacunar contra la verola del mico, a Fira de Barcelona.ACN

El Departament de Salut, a través de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, subratlla que la probabilitat de transmissió per verola del mico és molt baixa a Catalunya i que ara mateix la situació epidemiològica està sota control. Durant l'any 2024 s'han notificat un total de 29 casos, una tercera part dels que es van registrar l'any passat.

Els darrers registrats són de la setmana del 14 al 20 de juliol de 2024. Catalunya participarà la setmana que ve a les dues reunions previstes per tractar el tema: en el Comitè de Seguretat Sanitària de la Unió Europea i a la Ponència d'Alertes del Ministeri en què hi participen representants de totes les comunitats autònomes per debatre si es modifica alguna recomanació de vigilància o vacunació.

En cas del territori català, des que es va iniciar la vacunació l'any 2022, s'han administrat més de 23.500 dosis contra la verola del mico. Actualment, la vacuna està disponible per a persones incloses en les recomanacions. En aquest sentit, el principal col·lectiu a vacunar-se són totes aquelles amb relacions sexuals de risc. Salut assenyala que per a una major protecció, cal completar la pauta de vacunació amb les dues dosis recomanades.

