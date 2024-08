Sanitat avisa de problemes de seguretat en fèrules per a nens destinades a corregir el peu

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) ha informat aquest divendres de problemes de seguretat a les fèrules d’abducció de peus (Alfa-Flex i Beta-Flex) que utilitzen nadons i nens petits amb el peu amb una posició torta que sol presentar-se en el naixement.

Segons ha informat l’Aemps, "algunes peces petites de les fèrules d’abducció de peu es poden desprendre i quedar a l’abast dels petits podent ser ingerides, i en el pitjor dels casos, causar lesions o la mort per asfíxia".

El fabricant d’aquestes fèrules, l’empresa alemanya Semeda GmbH, ha tingut coneixement de casos en els quals els cargols o altres elements de fixació s’havien afluixat "en cargolar de manera incorrecta o per aplicar forces elevades en els punts d’unió" i ha enviat una nota d’avís per informar del problema identificat.

Arran de detectar-se la situació, l’Aemps ha establert una sèrie de recomanacions dirigides a ortopèdies, cuidadors i pares de nens tractats amb aquests productes. L’Aemps ha recomanat a pares i cuidadors comprovar diàriament les fèrules perquè no faltin peces o no estiguin danyades i si falten components assegurar-se que no estiguin a l’abast dels nens. També els ha demanat de no manipular les unions cargolades del producte.

A les ortopèdies, els ha instat a contactar amb els compradors de les fèrules en els últims tres anys per informar-lis del possible risc i entregar-lis una còpia de la nota d’avís del fabricant. També els ha demanat que no manipulin les unions cargolades sense la indicació de fabricant ja que "manipular els cargols pel seu compte pot danyar la fixació de la fèrula"

