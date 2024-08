Sanitat insta als vacunats amb una dosi de la vacuna contra la verola del mico a completar la immunització

Xeringues per vacunar contra la verola del mico, a Fira de BarcelonaCedida

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ministeri de Sanitat ha recordat aquest dimecres la necessitat de mantenir la vigilància i l'esforç per al control la verola del mico i ha demanat als vacunats amb una dosi de la vacuna contra aquesta malaltia que completin la seva immunització.

Segons dades recopilades pel Ministeri de Sanitat, de les 40.610 persones vacunades davant del MPOX, només 20.900 (50%) han completat la pauta, malgrat pertànyer al grup de més risc. Sanitat insisteix en la recomanació de vacunar-se, tant abans de tenir la infecció (preexposició) per a persones amb pràctiques sexuals de risc, com en persones que no hagin passat la malaltia, però que hagin mantingut contacte estret amb algú que si la patís.

Des del govern espanyol recorden que les últimes recomanacions de vacunació contra la MPOX, de juliol de 2023, continuen estant vigents. «És crucial continuar promovent la vacunació preventiva, especialment entre els grups de població més vulnerables a aquesta infecció: tant les persones no vacunades com les que han rebut només una dosi», ha indicat el ministeri en un comunicat. Els grups de risc són, principalment, homes gais, bisexuals i altres homes que tenen sexe amb homes.

La pauta de vacunació recomanada per a la prevenció és de dues dosis, amb un interval mínim de vint-i-vuit dies. A causa de la limitada disponibilitat de dosis a l'inici del brot el 2022, algunes persones dels grups recomanats només van rebre una dosi inicial.

«Es recomana encaridament que aquestes persones completin la pauta de vacunació amb una segona dosi independentment del temps transcorregut després de la primera dosi», apunta el Ministeri de Sanitat tot recordant que no està clara la protecció de les persones amb una sola dosi.

