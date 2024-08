La nova campanya conjunta de vacunació de grip i covid començarà a finals de setembre

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La nova campanya conjunta de vacunació contra la grip i la covid començarà a finals de setembre per als majors de 60 anys, embarassades en qualsevol trimestre de gestació, persones amb condicions de risc a partir dels 12 anys i nens de més de 5 anys interns en centres de discapacitat.

Per quarta temporada consecutiva, la Comissió de Salut Pública torna a aconsellar la vacunació conjunta d’aquestes dos malalties i assenyala que ambdues vacunes també es podran rebre de manera simultània a d’altres.

En el cas de la covid-19, també podrà rebre’s fora de la temporada als qui la sol·licitin, tenint en compte l’interval de dosis prèvies o infecció.

Els objectius que s’ha marcat són assolir o superar cobertures del 75 per cent en majors i en el personal sanitari i sociosanitari, i el 60 per cent en embarassades i en persones amb condicions de risc.

Per això, cita a reforçar la captació activa de les persones de 80 o més anys i del personal sanitari i sociosanitari, així com d’embarassades i menors entre 6 i 59 mesos d’edat.

Tal com expliquen al document els directors generals de Salut Pública del Ministeri i de les comunitats, en la passada temporada es va observar una activitat gripal «molt intensa», que va venir acompanyada d’un augment de la taxa d’hospitalització.

El grup de població que va aglutinar més letalitat, gravetat i càrrega hospitalària va ser precisament el dels majors de 60 anys, especialment els de més de 80.

Mentrestant, la incidència d’infeccions i d’hospitalitzacions per covid-19 ha presentat una tendència estable, amb fluctuacions. El pic màxim en Atenció Primària va ser de 142,1 casos per 100.000 habitants al desembre, i la d’ingressos, dels quals gairebé el 80 per cent van ser de majors de 70 anys, va ser 4,8 casos.

Atesa l’efectivitat que ha demostrat la vacunació, la Comissió de Salut Pública torna a convidar a protegir-se de les complicacions d’aquestes malalties; en el cas de la covid, amb les vacunes adaptades que, aquest any, seran de ARNm i de proteïnes recombinants.

Vacunació conjunta de grip i covid-19

Pel risc més gran de complicacions o quadres greus en cas de patir aquestes infeccions, s’aconsella a majors de 60 anys, majors de 5 anys interns en centres de discapacitat, residències de majors i residents en institucions tancades i a partir dels 12 anys per a les persones amb condicions de risc, com malalties cròniques o càncer, entre d’altres.

També a embarassades en qualsevol trimestre de gestació i dones durant el puerperi (fins els 6 mesos després del part i que no s’hagin vacunat durant l’embaràs); persones que convisquin amb persones amb alt grau d’immunosupressió o de persones grans i amb altres malalties de més risc.

Per reduir l’impacte i el manteniment de serveis crítics i essencials, es recomana al personal de centres i establiments sanitaris i sociosanitaris públics i privats i treballadors de serveis públics essencials.

Vacunació infantil de covid-19

En menors d’entre 6 mesos a 12 anys només es recomana a persones amb condicions associades amb un augment de risc de malaltia greu i les persones que convisquin amb aquests.

Vacunació contra la grip

A més de tots els grups anteriors, es recomana la vacuna de la grip a:

Població infantil entre 6 i 59 mesos.

Persones amb més risc de complicació per la grip, com són menors entre 5 i 12 anys amb condicions de risc; persones de 5 a 18 anys que reben tractament prolongat amb àcid acetilsalicílic -per la possibilitat de desenvolupar una síndrome de Reye després de la grip- i pacients amb antecedent de trasplantament de progenitors hematopoètics -conegut com a trasplantament de medul·la òssia-.

Fumadors.

Persones amb malaltia celíaca.

Persones amb fístula de líquid cefalorraquidi i implant coclear o en espera del mateix.

Estudiants en pràctiques en centres sanitaris i sociosanitaris.

Personal de guarderies i centres d’educació infantil (menors de 5 anys).

Persones amb exposició laboral directa a animals o a les seves secrecions a granges o explotacions avícoles, porcines o de visons o a fauna silvestre (aus, senglars o mustèlids), com a ramaders, veterinaris, treballadors de granges, caçadors, ornitòlegs, agents de medi ambient, personal de zoològics, etc. La finalitat en aquest cas és reduir l’oportunitat d’una infecció concomitant de virus humà i aviari o porcí.