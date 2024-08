Renfe exigirà a Talgo compensacions econòmiques per les «greus incidències» dels seus trens

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Renfe ha responsabilitzat el Talgo de ser el causant de l'avaria que va atrapar 494 passatgers d'un tren AVLO durant més de dues hores sense electricitat a l'entrada de l'estació de Chamartín de Madrid.

En un comunicat, l'operadora pública ha demanat disculpes a tots els viatgers per la situació viscuda, que va provocar que alguns usuaris trenquessin finestres del comboi, i ha denunciat que aquesta avaria «s'uneix a l'increment de greus incidències tècniques als trens S106».

Per aquest motiu, Renfe exigirà compensacions econòmiques i considera emprendre accions per responsabilitat contractual i excontractual contra el fabricant de trens.

En el seu comunicat, Renfe ha denunciat que l'avaria d'aquest dilluns no és un cas aïllat i ha demanat una «solució immediata a aquestes incidències que es reprodueixen des del primer dia de circulació dels trens, el 21 de maig passat».

En aquest sentit, el ministre de Transports ha dit a la xarxa X que l'incident d'aquest dilluns és «la gota que fa vessar el got» amb uns trens que estrenats fa pocs mesos que «estan donant infinitat de problemes que pateixen els usuaris i deterioren la imatge del servei».

Puente ha detallat que la puntualitat de trens d'alta velocitat i llarga distància de Renfe és del 76,2%, molt per sobre dels combois S106, que és del 40,72%. Aquests trens fabricats per Talgo suposen el 9% dels trens que presten el servei. En el corredor Barcelona-Madrid, hi ha 4 trajectes al dia que es presten amb aquests combois.

«Des de la posada en marxa dels Sèrie 106 les incidències al servei s'han incrementat de manera substancial a tots els corredors, provocant afectacions importants i afectant la qualitat del servei», ha dit el ministre, que ha afirmat que aquests problemes han provocat la «pèrdua de confiança» en el servei.

A propòsit d'això, Renfe està actualment quantificant el dany de reputació i en indemnitzacions a viatgers que està patint la companyia per la situació derivada de les incidències reiterades de la Sèrie 106. «Això podria ser objecte d'una demanda addicional de danys i perjudicis», apunta l'operadora.

La incidència d'aquest dilluns també ha provocat conseqüències polítiques. Així doncs, el PP ha exigit la compareixença del ministre de Transports, Óscar Puente, al Congrés «de forma urgent» perquè respongui al «caos» ferroviari.

«Els serveis de Renfe empitjoren al mateix ritme que augmenten els despropòsits del ministre de Transports, que es dedica a tot menys a gestionar», ha etzibat la secretària general dels populars, Cuca Gamarra.

En l'escrit fet públic aquest dimarts, l'operadora ferroviària ha assegurat que els seus equips estan analitzant i elaborant un informe de fiabilitat sobre l'operació global de la Sèrie 106 de Talgo.

L'operadora pública ha afegit que es duran a terme «totes les accions judicials necessàries per al rescabalament de danys i perjudicis a Renfe pel retard en el lliurament de la Sèrie 106», tot remarcant que es reserva «el dret d'iniciar tantes actuacions com calguin contra el grup Talgo per defensar drets, reputació i drets dels usuaris».

Precisament, Talgo es troba immers en un procés d'opa que el govern espanyol no avala per part del grup hongarès GanzMavag. En mig d'aquest procés, la txeca Skoda ha remarcat que està interessat a fusionar les dues empreses.

